El PP usa a los Pujol en una campaña sobre el riesgo de las pensiones con la independencia

El presidente del PP de Cataluña, Xavier Garcia Albiol, ha presentado este miércoles una campaña que afirma que uno de cada diez pensionistas catalanes no cobrarían si Cataluña se independizara y que usa una imagen de los Pujol para alertar de que la independencia "quitará las pensiones" a muchos catalanes.

Lo ha anunciado en una rueda de prensa en la que ha presentado carteles y dípticos en los que se puede ver una foto del expresidente Jordi Pujol y su mujer, Marta Ferrusola, sobre el lema 'Ellos no necesitan pensión, por eso juegan con la tuya'.

En el interior y bajo el lema 'la independencia te quita la pensión' se explica que la tesis de la campaña se apoya en que los datos de la seguridad social en Cataluña arrojan que los ingresos de los trabajadores catalanes a la caja pública asciende a 16.529 millones de euros mientras el pago de pensiones es de 21.278 millones de euros, "lo que implicaría un déficit del 28,7%".

"Cataluña se quedaría con un déficit que imposibilitaría pagar todas las pensiones. La independencia es un mal negocio", ha sentenciado Albiol.Para el presidente popular, la campaña "demuestra que la hipotética independencia es una aventura para todos y especialmente para los pensionistas" y lanza un mensaje de que no es rebatible, porque es descriptivo, real, directo, comprensivo y sobre todo objetivo, según él.

La iniciativa se enmarca en la campaña 'La Cataluña Valiente' que comenzó a principios de mayo apelando al sentimiento y ahora continua apelando a la economía en una acción que comenzará este fin de semana, se alargará durante los meses de junio, julio y septiembre, y recorrerá toda Catalunya repartiendo 160.000 dípticos especialmente en residencias de ancianos y mercados.

Ha asegurado que la campaña está motivada por el discurso del independentismo que afirma que el Estado continuaría pagando las pensiones de los catalanes en una Cataluña independiente, y ha recordado que, con las aportaciones actuales, los trabajadores están pagando las actuales pensiones y no las suyas en el futuro.

"Puigdemont y Junqueras dicen que seguirán cobrando la pensión del Estado español porque quieren una independencia a la carta. También dicen que el Barça seguirá jugando en la mejor liga del mundo", ha ironizado y ha tachado el mensaje del presidente y vicepresidente de la Generalitat de infantil.

Así, el PP hace la campaña porque están "cansados de la mentira y manipulación del independentismo" y porque considera que los no independentistas tienen la obligación de explicar las consecuencias de la separación de Catalunya del resto de España.

Aviso a funcionarios

Albiol tacha de disparate la hoja de ruta que está siguiendo el Govern, que asegura que genera "una situación de angustia e inquietud" entre los ciudadanos y especialmente entre aquellos que se podrían ver afectados directamente en caso de un referéndum unilateral.

Por eso, en respuesta a los periodistas, ha asegurado que "los funcionarios tienen que tener la seguridad de que si hacen su trabajo, no incurren en deslealtad institucional y no hacen nada de inseguridad democrática, no tendrán ningún problema".

"Si un político o un funcionario decide saltarse la ley en beneficio de sus intereses ideológicos pueden tener algún problema. Y si no que se lo pregunten a Mas, a Homs y Ortega", ha advertido en referencia al expresidente y los consellers inhabilitados por el proceso participativo del 9-N.

Ha criticado a los sindicatos que se mantienen en silencio o que no explican las consecuencias de desobedecer las leyes a los trabajadores y especialmente a los funcionarios: "Actúan como correa de transmisión de los intereses independentistas".

