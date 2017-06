José Coronado: "Me siento un privilegiado por este aviso y no irme al otro barrio"

El actor José Coronado ha asegurado este jueves en sus primeras declaraciones públicas desde que el pasado 18 de abril abandonara el hospital tras sufrir un infarto que se siente "un privilegiado", ya que considera aquel episodio médico "un aviso".

"Me siento un privilegiado de que me hayan dado este aviso y no me haya ido al otro barrio", ha dicho a Efe durante el acto de presentación del rodaje de la serie de Movistar Gigantes, dirigida por Enrique Urbizu y en la que participa como intérprete.

A la pregunta de si aquel susto para su salud le ha hecho tomarse su faceta laboral de manera más relajada, el artista ha señalado que a él, lejos de provocarle estrés, el trabajo "le da la vida".

"No sé estar sentado, tengo que estar donde me gusta", ha dicho el actor, que ha calificado como "una suerte" la llamada que recibió para integrarse en el reparto de esta nueva serie, a la que llega "cuidándose mejor, haciendo deporte" y tras dejar de fumar.

Coronado(Madrid, 1957) fue hospitalizado tras sufrir un infarto cuando se encontraba en su domicilio en Madrid, adonde se desplazó una UVI móvil del Summa que le trasladó hasta el hospital madrileño de La Princesa, donde al día siguiente fue intervenido para solucionar el problema que había producido el fallo cardiaco.