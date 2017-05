Publican las primeras fotos de Ariana Grande tras el atentado de Mánchester

La cantante Ariana Grande, al término de cuyo concierto este lunes en Mánchester un atentado terrorista mató a 22 personas e hirió a otras 64, ha sido vista públicamente por primera vez desde la tragedia al llegar a su ciudad natal de Boca Ratón, en Florida, EE UU.

La cantante, que aterrizó en un avión privado, fue recibida por su novio, Mac Miller, según informa el diario británico Daily Mail, que publica asimismo, en exclusiva, las primeras fotos de la artista desde que ocurriera el atentado terrorista en el Reino Unido.

La pareja, señala el diario, se fundió en un abrazo nada más verse. Tanto Ariana (visiblemente afectada) como su madre, Joan, que acompañaba a la cantante, vestían de luto.

