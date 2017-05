Ariana Grande confirma que cancela su gira hasta el 5 de junio: el concierto de Barcelona sigue en pie

Ariana Grande ha confirmado a través de su equipo de representantes que cancela todos los conciertos de su gira Dangerous Woman hasta el día 5 de junio, después del atentado en el Manchester Arena.

La artista tiene fechado un concierto en Barcelona para el 13 de junio, que se mantiene. Retomará su gira el día 5, con el show programado en Suiza. Eso sí, esta semana tenía programados otros dos en Londres, los cuales no se celebrarán igual que los de Bélgica, Polonia y Alemania.

NEW: Ariana Grande's tour suspended “due to the tragic events in Manchester” until further notice, Grande's management team says. pic.twitter.com/2hHavWkEl3