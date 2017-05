'Pa'habernos matao', las memorias de Antonio Resines que ponen bien a todo el mundo

Pa'habernos matao (memorias de un calvo) es, contra todo pronóstico, un libro de memorias donde Antonio Resines habla bien de todo el mundo, "menos de Fernando Trueba, que me ha hecho el prólogo", ha bromeado el artista en la presentación del libro que reunió a más caras conocidas que muchos festivales.

Amigos que no dudaron en dedicar un sonoro aplauso a Ana Pérez-Lorente, colaboradora necesaria y responsable de que el libro "respire".

"Me preguntaba cómo un hombre tan tremendamente discreto como es Antonio, al que no le sacas un secreto ni con la Guardia Civil, y tan carente de maldad iba a ser capaz de escribir un libro de memorias, cuando, como todo el mundo sabe, un libro de memorias para lo que sirve es para ajustar cuentas", ha dicho Fernando Trueba.

Ante un público que abarrotaba de famosos el espacio Bertelsmann, desde María Barranco, José Miguel Monzón 'Gran Wyoming', Concha Velasco o Carmen Maura a Javier Mariscal, Arturo Pérez Reverte o Silvia Abascal, Resines agradeció la asistencia en un acto que se convirtió por momentos en un amable reconocimiento, entre chistes y cariño, para el protagonista de La reina de España.

A tenor de lo dicho por sus compañeros, que grabaron un vídeo para recordar momentos con Resines, lo fundamental en su vida han sido las risas, y, como apuntaba Trueba, "que es muy buena persona", como lo demuestra la cantidad de actores que hoy le arropan: "Hay menos directores", bromeó Resines, aunque también había.

La suerte me ha llevado a tener la mejor profesión del mundo"

Emilio Martínez Lázaro, David Trueba y Manuel Gutiérrez Aragón, y productores, como Enrique Cerezo, antiguos compañeros de la televisión, como Antonio Molero o José Bonilla, o colaboradores de su etapa como presidente de la Academia de Cine.

Unas memorias que cuentan su vida, desde que aprobó el PreU hasta iFamily, la serie que ahora hace para TVE, pasando por su Goya por La buena estrella (1997).

"Tardé mucho en considerarme actor, pero desde que empecé a hacerlo siempre pensé que la suerte me ha llevado a tener la mejor profesión del mundo", dice el actor al cierre de la obra.

Una presentación entre viejos amigos y anécdotas

Pa'habernos matao (Aguilar) incluye un cuadernillo interior con decenas de fotos de rodajes, personales, familiares y hasta certificados médicos de su paso por los hospitales, otra de las características de este hombre al que Trueba califica de "manual de traumatología" andante, ya que no ha dejado de romperse huesos desde que lo conoce.

Pero lo que sus amigos recuerdan de él, aparte de que "daba gusto trabajar con él", según Carmen Maura, y que era "una alegría que siempre te estuviera haciendo reír", según Verónica Forqué, es su "melenaza y su bigote".

"Yo lo que más recuerdo es cómo he disfrutado trabajando todos los días de mi vida", asegura el actor, quien reconoce su desmemoria, hasta el punto de que fue su amigo Gran Wyoming quien, entre risas, le recordó una anécdota que, efectivamente, no recordaba.

Desde su aterrizaje en el cine "sin querer", en 1978, han pasado casi cuarenta años y 139 papeles en diferentes películas, cortos y series de televisión, que también tienen su guía dentro del libro.

"Antonio es legal, noble, gracioso. Es lo que ves, o sea, de verdad. Un caso escaso. El amigo que a todo el mundo le gustaría tener, un tipo del que te puedes fiar, uno de los nuestros", resume Fernando Trueba en el divertido prólogo que presenta el libro.

Para muestra, este botón: "Una de las pocas veces que estuve en el paro me ofrecieron un trabajo en una planta química. En los papeles del paro ponía 'Licenciado en Ciencias' porque no cabía 'de la Imagen'. Menos mal que se me ocurrió no cogerlo".