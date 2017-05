El padre del joven que mató a un anciano en Torrejón: "Los gitanos no matamos ancianos"

El padre del joven que el pasado martes mató presuntamente a un anciano al darle un puñetazo durante una discusión de tráfico en Torrejón de Ardoz (Madrid) ha asegurado que su hijo no es conflictivo y que en las familias de etnia gitana "no se mata a ancianos" y su vástago "no ha mamado esa mala leche".



En una entrevista en la Cadena Cope, el padre del presunto homicida, en prisión desde ayer acusado de homicidio doloso, se ha referido así al suceso ocurrido en la avenida de los Fresnos, cuando el anciano cruzaba por un paso de peatones y le recriminó que condujera muy rápido, lo que hizo que el joven, de 18 años, se bajara del coche y le diera un puñetazo, tras lo que huyó. El octogenario cayó al suelo, se golpeó la cabeza y falleció en el lugar.



Horas después, el conductor, sin antecedentes, se entregó a la Policía aunque se negó a declarar ante los agentes.



Este jueves, el padre del presunto homicida ha corroborado la versión de su hijo, ha asegurado que el joven pidió al anciano que se retirase pero "no hacía caso" y al saber que era gitano empezó a insultarlo, según ha informado la Cadena Cope en un comunicado.



Tras asegurar que los gitanos tienen "mucho respeto a sus mayores" ha dicho: "Nosotros no matamos ancianos". El hombre ha especificado que el anciano no murió "por un puñetazo ni por una puñalada" porque su hijo "no ha mamando esa mala leche" y nunca ha estado detenido.



También ha defendido que el joven huyó del lugar porque se puso nervioso, pero él mismo le dijo que fuera a comisaría. La Policía continúa tratando de identificar a la mujer que acompañaba al joven y recabando testimonios

Consulta aquí más noticias de Madrid.