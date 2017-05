Pedro Sánchez prepara una "nueva estructura" de Ejecutiva, que será paritaria y sin barones

Se avecinan cambios en el PSOE, y buena parte de ellos se van a materializar a en la nueva Ejecutiva que saldrá del 39ª Congreso Federal del partido, fijado entre el 16 y 18 de junio. No solo por los nombres, que aún no se conocen, sino porque el secretario general electo, Pedro Sánchez, planea llevar a cabo "innovaciones" y reformas en su "estructura", que será "paritaria", "intergeneracional" y de la que no formará parte ningún secretario general, como ya publicó 20minutos el pasado martes. Así lo ha anunciado él mismo este miércoles en una charla informal con periodistas en la sede del partido en Ferraz, a donde ha acudido para reunirse con los trabajadores de la casa y volver a ocupar el despacho que abandonó tras el Comité Federal del 1 de octubre en que se vio obligado a dimitir.

"Vamos a reforzar algunas áreas y la coordinación entre algunas secretarías", ha explicado Sánchez, que ha recordado que la medida de no incluir barones en la Comisión Ejecutiva Federal estaba incluida en el proyecto político con el que ha ganado las primarias. En este sentido, fuentes de su equipo explicaban hace días a este diario que, con dicha medida, se pretende evitar el riesgo de confundir intereses regionales y nacionales, y que para eso está el Consejo Territorial, donde están representados todos los líderes de los distintos territorios.

En la dirección del PSOE que Sánchez eligió en su primer mandato, de la que dimitieron 17 miembros para forzar su marcha, casi todos los líderes territoriales formaban parte ella, aunque la mayoría como vocales, no con área de responsabilidad.

La nueva dirección que planea el recién reelegido secretario general será integradora, con miembros de todas las candidaturas, pero aunque reflejará la pluralidad, "tiene que representar el proyecto político que ha salido adelante", ha subrayado Sánchez, que ha dado mucha importancia al modelo de partido defendido en su programa, en el que se plantea profundizar y regular las consultas a la militancia.

La idea de Sánchez es que en la Ejecutiva haya representantes de todas las generaciones de socialistas, y ha insistido mucho en la necesidad de que quienes estén al frente de las distintas secretarías sean "referentes" de cada una de las áreas y ámbitos sectoriales que vayan a representar.