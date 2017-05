Pedro Sánchez blindará su Ejecutiva para evitar posibles "golpes" en el futuro

Conscientes de que tienen "todo por hacer", hay una cosa que el recien elegido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y su equipo tienen claro: no repetir los errores del pasado. Y entre ellos, afirman algunos de sus colaboradores, está el de no volver a conformar una Ejecutiva centrada en los contrapesos territoriales, sin mayoría propia, y en la que un futuro pudiera repetirse una maniobra como la que el pasado mes de octubre acabó con Sánchez fuera de la secretaria general. Es decir, que se produzca la dimisión de la mitad más uno de la Ejecutiva para forzar la marcha del líder.

El entorno de Sánchez considera que éste, a diferencia de 2014, cuando se impuso a Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias con la ayuda de buena parte del aparato, especialmente de la federación andaluza de Susana Díaz, ahora ha vencido con la legitimidad que le da una militancia que se ha impuesto a las tesis de las élites dirigentes, los barones y la vieja guardia, lo que, a su juicio, le confiere una margen de maniobra mucho mayor.

El secretario general será "más rígido en la Ejecutiva, dados los antecedentes "Habrá integración, claro, pero con cabeza", afirma a este diario un dirigente cercano a Sánchez, para quien Patxi López, que hace días se autodescartó como posible miembro de la nueva dirección,"tiene ahora la oportunidad de demostrar el compromiso de unidad que tanto ha pedido", y Susana Díaz, por su parte, ejercer "la lealtad que tanto ha exigido".

La integración, según fuentes consultadas, vendrá a través de los distintos territorios, sin centrarse en los equipos de las candidaturas rivales, y obviando perfiles "duros y complicados". "Algo hemos aprendido de las experiencias pasadas", insiste una de estas fuentes, que recuerda que en la Ejecutiva pasada, de las 17 dimisiones que se produjeron siete eran miembros del PSOE andaluz, y dos, Ximo Puig y Emiliano García Page, secretarios generales regionales y presidentes autonómicos de Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, respectivamente.

En este sentido, el alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano, firme defensor de la candidatura de Pedro Sánchez, afirmó este lunes que no cree posibles "maniobras" para tumbar la Ejecutiva que proponga Sánchez en el congreso nacional, y recordó que los delegados pueden refrendarla o abstenerse, pero no votar en contra. "Podrá tener más o menos apoyos", pero "no cabe una alternativa", subrayó. Toscano se mostró convencido de que el nuevo secretario general será "generoso" con un Comité Federal, máximo órgano entre congresos, "en el que tenga cabida todo el mundo", pero insistió en que será "más rígido en la Ejecutiva, dados los antecedentes".

Sin barones en la nueva dirección

Tampoco habrá secretarios generales territoriales en la nueva dirección del PSOE, ni siquiera favorables a Sánchez, puesto que según su equipo éste considera que se corre el riesgo de confundir intereses regionales y nacionales y que para eso está el Consejo Territorial, donde están representados todos los líderes de los distintos territorios. "La pregunta ahora es sin son capaces de manejarse con la humildad necesaria, porque es lo que único que les puede salvar. Las siglas ya no las tienen", afirma otro dirigente próximo a Sánchez.

En este sentido, la responsable de la campaña de Sánchez y diputada por Asturias Adriana Lastra fue este lunes más allá e instó a "los barones" a "pedir perdón" por, a su juicio, haber dejado de representar a la militancia, unas palabras que fueron templadas más tarde por miembros de la candidatura de Sánchez como José Luis Ábalos, líder del PSPV, que subrayó que "nadie tiene que sufrir ningún tipo de consecuencia por la posición que tome".

Díaz adelanta su congreso

Por su parte, en el entorno de la presidenta andaluza asumen la derrota, que no esperaban, y dan por hecho que Sánchez, que ganó en todas las comunidades salvo en Andalucía y Euskadi, "intentará consolidar su posición en los territorios" con listas propias de cara a los congresos regionales y provinciales que habrá tras el congreso federal de junio. Sobre todo en aquellos en los que haya ganado ampliamente. En el resto, en aquellas provincias y comunidades donde las mayorías hayan sido ajustadas, tanto el entorno de Díaz como el de Sánchez apuestan por intentar listas conjuntas de integración.

Ahora lo que toca es centrarnos en Andalucía y colaborar y ayudar a Pedro Sánchez en lo que nos pida No será el caso de Andalucía, donde el PSOE regional ya anunció este lunes que adelanta su cónclave para renovar la dirección, y donde se espera que Susana Díaz compita con un candidato y una lista del sector de Pedro Sánchez, que aunque perdió ante Díaz en Andalucía, obtuvo más de un 30% de los votos. El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, anunció que convocarán las primarias a la Secretaría General de su federación a partir del 19 de junio, al día siguiente del cónclave nacional, y su congreso ordinario será el último fin de semana de julio, antes de lo previsto. "Ahora lo que toca es centrarnos en Andalucía y colaborar y ayudar a Pedro Sánchez en lo que nos pida", dijo Díaz desde Sevilla.

Tras el congreso federal, en un plazo máximo de 60 días, comunidades y provincias tienen que celebrar en cascada sus respectivos cónclaves para renovar sus órganos de dirección y sus líderes. Se esperan listas conjuntas en algunos y en otros, competición; unos por conservar parte del aparato y otros, para construirlo desde dentro. Y en ese contexto, cuanto menos tiempo se dé a los que tengan que construir candidaturas alternativas, menos posibilidades tendrán, por lo que no es de extrañar que, tras Andalucía, otras federaciones anuncien la celebración de sus procesos.