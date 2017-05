La moción de censura contra Rajoy, posiblemente en junio

Hasta que la Mesa del Congreso no califique la moción de censura contra el Gobierno presentada este viernes por Unidos Podemos no comenzarán a correr los plazos reglamentarios previstos para una iniciativa que, debido a la tramitación de los Presupuestos, posiblemente no se debata hasta el mes de junio.

Imágenes 1 Foto

Así lo han explicado fuentes parlamentarias, las cuales dejan claro que la fecha del debate en el que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, pugnará por sustituir a Mariano Rajoy al frente del Gobierno será fijada por la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, después de oír a la Junta de Portavoces.

De momento, el texto presentado en el Registro del Congreso deberá superar un primer filtro por parte de la Mesa del Congreso, presidida por Ana Pastor, para comprobar que reúne todos los requisitos formales exigidos, que efectivamente está suscrita por una décima parte de los diputados mediante escrito motivado y propone un candidato alternativo a la Presidencia.

De momento, no está convocada para los próximos días ninguna reunión de la Mesa, que el jueves celebró su último encuentro, pero es seguro que en el orden del día de su siguiente convocatoria figurará la calificación de la moción de censura presentada por Unidos Podemos.

Su admisión a trámite abrirá el plazo de dos días establecido en el Reglamento del Congreso para que puedan presentarse mociones con candidatos alternativos y permitirá a la presidenta de la Cámara fijar fecha para su celebración, que, en ningún caso, podrá ser "anterior al transcurso de cinco días" desde su presentación.

Sin embargo, las fuentes parlamentarias descartan que el debate pueda celebrarse en las dos semanas que restan del mes de mayo, ocupadas por la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado y cuyo proyecto "gozará de preferencia en la tramitación con respecto a los demás trabajos de la Cámara", según el Reglamento.

Una vez aprobadas las cuentas públicas por el Congreso, quedará vía libre para fijar un debate que se celebrará por tercera vez en la democracia, tras la moción de 1980 del PSOE contra Adolfo Suárez y la de 1987 presentada por Alianza Popular contra Felipe González.

El período ordinario de sesiones parlamentarias concluye en el Congreso en el mes de junio, pero es posible habilitar plenos con posterioridad, si así lo acuerda la Mesa.

De momento, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha hablado esta mañana con Ana Pastor para anunciarle la presentación de la moción, pero en su conversación no han profundizado sobre el calendario de tramitación del debate. En la rueda de prensa ofrecida tras el registro de la iniciativa, Montero ha manifestado respecto a la posible fecha que esto es algo que ahora "depende de la presidenta" y que están a la espera de su decisión.