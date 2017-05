Un PSOE entre el guante blanco y el ring duro: del "No mientas, cariño" al "Ha estado guay"

"No mientas, cariño"; "No creo que te hayas derechizado; "Se ha acabado la broma". Son algunas de las frases que han trufado este lunes el debate de primarias entre Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López, los candidatos a liderar el partido socialista.

Imágenes 1 Foto

Muy tenso y con ataques directos, el acto quiso ser "de guante blanco", pero acabó subiéndose al ring. Sin embargo, los aspirantes han asegurado después que ha valido la pena. "Ha estado guay", ha dicho a los medios en rueda de prensa el exlehendakari, "me gustaría que hubiera más".

López ha quedado por momentos aislado del enfrentamiento abierto entre los otros dos candidatos. "Es que me vienen de todos lados", ha llegado a decir durante el debate. Tras el careo ha seguido insistiendo en que el partido está dividido y ha llamado a la unidad. "He defendido aquello en lo que he creído y, en un momento, en el que el PSOE se está jugando su ser o no ser", ha dicho. Ha pedido que no haya revanchas.



López: "Vamos a ver, Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación?"Una de sus frases estrella este lunes ha sido: "Vamos a ver, Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación?". Después, conceptos más elaborados como: "Hoy solo somos el partido de la bronca interna, que hace de Ibuprofeno de las políticas de la derecha". Ha prometido, eso sí, llamar a los demás si logra ser secretario general y decirles: "Se ha acabado la broma".

Por su parte, la presidenta andaluza ha explicado después que su pretensión ha sido la de trasladar "seguridad" a los militantes, pero ha eludido valorar su intervención; tampoco ha querido comentar la "fractura" entre ella y Sánchez. "Tenderé la mano a mis dos compañeros y a quienes les han apoyado", ha prometido. Y ha pedido "coherencia" y respeto.

Susana Díaz ha repetido que si gana y el PSOE no "remonta electoralmente", se irá sin hacer ruido ni fracturar al partido. En el debate ha dicho que el PSOE está "malito" y que la abstención en la investidura de Mariano Rajoy, que Sánchez le ha echado en cara durante toda la mañana, fue una decisión "muy difícil y dolorosa".



Díaz: "Tú no eres pro Podemos, eres pro Pedro Sánchez"Se ha dirigido al ex secretario general, de forma directa, durante buena parte del debate. "Tu problema no soy yo, eres tú, y cuando la gente no se fía de ti, deberías hacértelo ver", le ha espetado. A Sánchez le ha acusado de dar "bandazos" y, de forma más sutil, de "esconder a Felipe González y a Zapatero". "Tú no eres pro Podemos, eres pro Pedro Sánchez", insistió. Y le llegó a soltar un "No mientas, cariño".



Por último, Sánchez se ha mostrado "muy contento" con el resultado del debate y cree que, a pesar de todo, al final ha sido "un diálogo entre compañeros". El exsecretario general sí opina que se han mantenido el "guante blanco" y la "deportividad", pero no ha querido valorar la actuación de sus rivales.



Sánchez: "¿Te has derechizado por pactar con Ciudadanos?"Cree que los socialistas están "un paso más cerca que ayer de conseguir un PSOE nuevo, donde los afiliados tengan reconocidos en sus estatutos sus derechos". Entre sus frases más contundentes, esta dirigida a Susana Díaz: "Javier Lambán, Ximo Puig, Juan Espadas no se han podemizado por haber pactado con Podemos. ¿O tú te has derechizado por pactar con Ciudadanos?".



También ha afirmado que por su coherencia y credibilidad hoy está "en el paro" y le ha reprochado a López que no renunciara al escaño tras la abstención, ya que tampoco estaba de acuerdo con ella. "Hablando de coherencia con una candidata que no ha presentado aún su proyecto, que lo va a presentar mañana. Antes del recuento, por favor, Susana", ha criticado el socialista.