Nieto niega que hablara del caso Lezo con el hermano de González y el fiscal Moix le exculpa

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha asegurado este miércoles que "jamás" ha hablado con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ni con su hermana Isabel, diputada en la Asamblea de Madrid, y ha reiterado que no habló con el otro hermano, Pablo, del caso Lezo.



Nieto, en declaraciones a Onda Cero, ha recalcado que él se reunió con Pablo González —detenido, como su hermano Ignacio, en la operación Lezo— durante 15 minutos en los que no se habló para nada de la investigación. De hecho, ha afirmado que 42 días antes de las detenciones no sabía que se les estaba investigando.



Y ha expresado su deseo de que su conversación estuviera grabada y así "acabara esta pesadilla". Ha dejado claro que "jamás" ha hablado con Ignacio González ni con su hermana, diputada del PP en la Asamblea de Madrid, ha vuelto a explicar que su relación con Pablo era profesional de su etapa como alcalde de Córdoba, pues aquel era directivo de Mercasa.



Aún así ha dicho comprender que debe dar explicaciones, pues la reunión se produjo dos días después de que los hermanos González hablasen de quién era el nuevo director de la Policía y el nuevo secretario de Estado. Pero ha recordado que es muy difícil demostrar la inocencia aunque uno no haya hecho nada malo y ha calificado de "pesadilla" lo que está viviendo.

Moix se remite al comunicado

Por su parte, el fiscal Manuel Moix se ha remitido al comunicado difundido por la Fiscalía General del Estado que aclara que Anticorrupción no quería imputar "en modo alguno" ningún delito al secretario de Estado.

Asimismo, ha señalado que "el señor Nieto no tiene nada que ver con el tema", ha dicho a preguntas de los periodistas a su llegada a la Audiencia Provincial de Sevilla, antes de mantener una reunión con la Fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, y los fiscales de Anticorrupción delegados en Sevilla.

"Me remito a lo que informó ayer la Fiscalía General del Estado, que yo comparto plenamente", ha indicado Moix, quien, al ser preguntado por una posible imputación del secretario de Estado de Seguridad, se ha limitado a señalar que "el señor Nieto no tiene nada que ver con el tema".

Comparece en la Comisión de Interior

Nieto está citado por la tarde en la Comisión de Interior del Congreso para hablar de otros asuntos, pero los grupos de la oposición no dejarán pasar la oportunidad de cuestionar su labor. Poco antes de que el secretario de Estado de Seguridad se siente ante los diputados, el fiscal general del Estado lo hará ante los de la de Justicia.

Maza está citado para hablar sobre sus nombramientos y sobre la gestión de la Fiscalía Anticorrupción, para quien él eligió a Manuel Moix, cuestionado por la oposición y por parte de la carrera fiscal por las decisiones que ha tomado en Lezo, incluido el amago de relevo de los fiscales encargados del caso.

Después de las explicaciones de Maza, será el turno de las de Catalá, cuya comparecencia no se espera antes de las 18 horas. El ministro informará de las medidas adoptadas para reforzar la Fiscalía, pero todos los grupos de la oposición preguntarán por el mismo flanco: el caso Lezo.

En su caso, se interesarán también por el mensaje de texto enviado a González el pasado noviembre en el que, en respuesta a su felicitación por seguir en el Gobierno, le decía: "Gracias, Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos".