El curioso caso de Noah, el niño 'milagro' que nació sin cerebro y que intriga a los médicos

Cuando Noah nació en 2012, los médicos le dieron pocos días de vida: la espina bífida e hidrocefalia que padecía le habían dejado solo un 2% de función cerebral. Si lograba sobrevivir, los especialistas pronosticaban que estaría gravemente discapacitado, tanto física como mentalmente. Sus padres, Shelly y Rob, de 44 y 50 años, respectivamente, incluso pasaron por el devastador momento de elegir un ataúd para su hijo cuando todavía no había nacido.



Sin embargo, este niño de Abbeytown, en el condado inglés de Cumbria, no solo sobrevivió a los pronósticos de los médicos, sino que su cerebro siguió desarrollándose a medida que crecía, todo un "milagro médico", según los expertos. Con dos años ya cantaba, sabía sentarse derecho e incluso jugaba a videojuegos. Ahora, con cuatro años, ya sabe contar hasta 10 y sabe sostener un bolígrafo para calcar por encima las letras de su nombre, tal y como ha puesto de manifiesto su familia en un documental emitido en el canal británico Channel 5, y que recogen medios como el Daily Mail.



Pese a haber logrado desarrollar un cerebro similar al de un niño de su edad, Noah necesita una silla de ruedas para desplazarse y todavía tiene varios problemas de salud. No obstante, dicho documental retrata el increíble progreso que ha realizado Noah en apenas nueve meses.



"Ha estado hablando mucho más y ha pronunciado palabras, ha empezado a escribir, puede seguir mi dedo y escribir su nombre", explica su madre. "Puedes ver su emoción, él sabe que ha hecho algo increíble, nos asombra todos los días", añade su padre.

