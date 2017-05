Los becarios españoles son los peor pagados de la UE, aunque trabajan como un 'senior'

Lucía, de 28 años, licenciada en Ciencias Ambientales y con un máster en Prevención de Riesgos Laborales, ha sufrido todos los males que afectan a los becarios españoles: tuvo sueldos míseros que no le ayudaban a cubrir sus necesidades básicas, encadenó prácticas sin llegar a obtener un contrato estable, ejerció labores de alta responsabilidad sin tener un tutor que guiara sus pasos y tuvo que matricularse en cursos de formación para poder continuar con las prácticas una vez que acabó el posgrado. La precariedad y la explotación laboral de los becarios españoles es una realidad. Aunque estos trabajadores también ven el lado positivo de su periodo de prácticas: aceptan estos puestos para insertarse en el mercado laboral, les ayuda a mejorar su currículum y la mayoría se sienten como uno más del equipo.

Dos tercios de universitarios hacen prácticas

Se destruyen puestos de trabajo y se precariza el mercado laboralEspaña es el segundo país de la Unión Europea, solo por detrás de Eslovenia, con mayor porcentaje de titulados que han hecho prácticas al finalizar sus estudios, según el informe Jóvenes y empleabilidad 2015, de la OCDE. Es el doble que la media europea (33%). Este alto número de becarios demuestra que las empresas españolas acuden a los trabajadores en prácticas para ahorrar costes salariales y cubrir bajas de trabajadores más experimentados. "Con esta práctica se destruyen puestos de trabajo reales y se precariza el mercado laboral", según la profesora de la Universitat Oberta de Catalunya, Ana Gálvez.

El 58% no cobra por las prácticas

El caso más extremo es el de los becarios que realizan un trabajo para la empresa pero no reciben ninguna remuneración: solo el 42% de los empleados en prácticas españoles cobran un sueldo, según el informe La experiencia de los becarios en la Unión Europea, de la Comisión Europea. En muchos casos se les compensa con dietas o alojamiento (algo común entre los becarios que hacen prácticas en hoteles) o con dinero para el transporte. "Me pagaban solo 20 euros para el abono transporte, por media jornada de trabajo, que es prácticamente como si no te dieran nada", recuerda Shelia, que fue becaria en una empresa de audiovisuales.

El país europeo con más becarios mal pagados

Una cosa es cobrar un salario y otra muy diferente es que ese dinero te llegue para sobrevivir. De los becarios que recibieron una remuneración, sólo el 29% pudieron cubrir sus necesidades básicas (comida y vivienda) con ese sueldo. De hecho, España es el país europeo donde menos becarios reciben un salario suficiente para subsistir por sí mismos, según la OCDE.

El 13% llevan cafés y hacen fotocopias

El estereotipo de becario haciendo fotocopias para los compañeros y llevando cafés al jefe se cumple en el 13% de los casos, según una encuesta realizada por la plataforma Becatester. Es mucho más habitual el caso contrario: el 40,4% de encuestados se siente explotado, ya que desempeña las mismas funciones que el resto de sus compañeros, pero sin tener la misma formación ni el mismo sueldo.

Solo el 36% continúa en la empresa

Me pagaban solo 20 euros para el transporte por media jornada de trabajoMuchos jóvenes que entran como becarios a una empresa tienen la esperanza de continuar trabajando allí cuando finalice su periodo de prácticas. Pero solo logra quedarse el 36,2%. "Contrataron a otro becario para sustituirme una o dos semanas antes de que acabara yo", recuerda Sheila. "En el hotel ponían a un becario detrás de otro. Y en otra empresa en la que estuve, una constructora, había becarios que llevaban tres años allí", apunta Lucía.

La mayoría se siente uno más del equipo

Pese a los escasos sueldos y a la elevada carga de trabajo, la mayoría de los trabajadores en prácticas acaban con una sensación positiva. El 53,1% aseguran que se sintieron como uno más del equipo y el 24,3% dicen que sus compañeros eran amables y le brindaban su ayuda. Los que se sintieron maltratados son una minoría, aunque relatan situaciones desagradables: al 18,1% le trataron con indiferencia y como un empleado de segunda, e incluso un 4,5% aseguran que sus jefes ni siquiera se sabían sus nombres. "He tenido experiencias muy positivas: buen ambiente, nada de becas de fotocopias y café. Me han hecho sentir parte del equipo y he aprendido mucho", afirma Cristina, que lleva un poco menos de dos años como becaria.

Aceptan las becas por el currículum y por aprender

La ingratitud de ser becario y cobrar poco se compensa con otras ventajas que les llevan a buscar esos puestos de trabajo. Por ejemplo, el 81% de los encuestados por Becatester aseguran que su motivación es mejorar su currículum. Por orden de prioridades, los estudiantes buscan en una beca que se realicen tareas interesantes, sentirse valorados, tener un buen ambiente de trabajo, hacer currículum y tener una oportunidad de empleo posterior. Los dos aspectos que menos les importa son la remuneración y la flexibilidad de la jornada.