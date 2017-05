Un restaurante anuncia en un cartel que Liam Neeson come allí gratis... y Liam Neeson aparece

El famoso actor británico Liam Neeson se ha convertido en el peculiar y divertido reclamo de un restaurante canadiense que ha visto como, lo que comenzó como una broma se ha convertido en una anécdota con gran repercusión en las redes.

Al parecer, los empleados del restaurante Big Star Sandwich en Vancouver se enteraron de que Neeson se encontraba en la ciudad rodando la película Hard Powder y, puesto que algunos de ellos son fans del intérprete, decidieron hacerle un curioso guiño.

De este modo, pusieron un cartel en el exterior del local en el que por un lado se leía la frase "Come in and get TAKEN away by our sandwiches" / "Ven y déjate llevar por nuestros sandwiches", en clara relación a la saga Taken, conocida en España como Venganza, y por el otro ponía "Liam Neeson eats here for free" / "Liam Neeson come aquí gratis".

Según ha explicado uno de los empleados a BuzzFeed Canadá, alguno de las personas que están trabajando en el rodaje debió de ver el cartel y se lo dijo a Neeson, quien decidió pasar por el restaurante para sorprender a los ingeniosos camareros.

El actor iba con prisa y no tuvo tiempo de disfrutar del almuerzo gratuito, pero no dudó en hacerse una foto con sus dos fans, una instantánea que ha sido ya compaertida infinidad de veces en las redes.