Molpeceres niega ser el empresario que avisó a Rajoy de la Gürtel, como dijo Bárcenas

Joaquín Molpeceres, dueño de la constructora Licuas y cuyo nombre figura en los 'papeles de Bárcenas', negó este lunes el donativo de 60.000 euros al partido que se le atribuye, así como la autoría del aviso que, según Luis Bárcenas, recibió Mariano Rajoy sobre la actividad de la trama Gürtel en Madrid.

Es pura mentira, que le pregunten a Acebes y a Rajoy si de verdad me conocenMolpeceres, que tuvo que testificar en el juicio a la primera época de la Gürtel (1999-2005), afirmó que es falso que aportase dinero a la presunta 'caja b' de la formación: "Nunca hemos aportado dinero a ningún partido y menos al PP". A continuación, aseguró que ni siquiera conoce al presidente del PP, por lo que no pudo alertarle sobre la red corrupta, como Bárcenas aseguró al tribunal en el mes de enero. "Es pura mentira, que le pregunten a Acebes y a Rajoy si de verdad me conocen; nunca me he reunido con ellos", zanjó en palabras recogidas por la agencia Efe.

El empresario, contratista habitual de la Comunidad de Madrid y de numerosos ayuntamientos gobernados por el PP, admitió su amistad con la expresidenta regional Esperanza Aguirre.

Sin embargo, declaró que tampoco a ella le hizo ninguna manifestación por los problemas que, según reveló, tuvo con el alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, cuando este llegó al poder. "No me quejé, ni tocarlo. Cuando eres contratista con la Administración toda la vida no debes quejarte pase lo que pase", apostilló Molpeceres. Ortega fue después detenido y encausado en la Gürtel.

Joaquín Molpeceres es uno de los 60 investigados por el juez Eloy Velasco en la 'operación Lezo'. El magistrado de la Audiencia Nacional investiga si actuó como testaferro de Ignacio González o si contribuyó a la trama de saqueo del Canal de Isabel II.