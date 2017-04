Los hermanos Roca señalan que "deben mucho" a la cocina vasca en el inicio en Bilbao de 'The Cooking Revolution' 2017

'The Cooking Revolution' forma parte de una iniciativa por la que se ayuda a jóvenes promesas de la cocina a "avanzar en su formación" con una beca en el Celler, y está inspirada en unos valores sustentados en la "innovación, creatividad y espíritu de superación", según ha señalado en rueda de prensa el director territorial de BBVA, Carlos Gorría.

Por su parte, Joan Roca ha confesado que se han sentido "especialmente importantes" tras la recepción que se les ha tributado este lunes en el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia. "Venimos con ganas de disfrutar de esta experiencia junto a los alumnos de Escuela Superior de Hostelería Bilbao, y con la intención de aprender".

Joan ha adelantado que para elegir a los becados realizarán junto a los alumnos un menú homenaje a la gastronomía vasca y a sus productos "con toda la humildad del mundo", ya que ha subrayado que ésta siempre les ha servido de "inspiración". Ha recordado que cuando pusieron de moda en el mundo de la alta gastronomía la baja temperatura, uno de los primeros platos que cocinaron, acompañado de un Idiazabal, fue un bacalao a 55 grados, "fijándonos en la temperatura con la que se hacía el bacalao al pil-pil".

Del mismo modo, ha confesado que "los grandes maestros de la cocina vasca" supusieron para ellos "una revolución" que transformó el mundo de la cocina en España. "Por lo tanto, siempre que venimos aquí rendimos homenaje y pleitesía a esa cocina que cambió la gastronomía", ha añadido.

Josep Roca ha comentado que, como novedad más reciente, en esta gira habrá no sólo incorporaciones de personal de cocina, sino también de sala. "Es una oportunidad de ver cómo podemos aportar credibilidad y motivación desde la parte de la atención, la calidez y el vivir la experiencia de lo que es servir desde Celler de Can Roca. Un camarero es igual que un cocinero, pero además debe tener esa capacidad de transmitir y seducir para que la comida también lo haga", ha resaltado.

Del mismo modo, Josep ha agradecido que esta experiencia les permitirá "regalarnos tiempo" y poner cara a las personas que están detrás de los productos que trabajan habitualmente. "Llevamos, por ejemplo, treinta años recibiendo queso Idiazabal en casa, pero nunca habíamos visitado una quesería de Idiazabal. Poder ver el trabajo de los artesanos, agricultores, conserveros, escucharles... es un lujo", ha finalizado.

Joan ha resaltado que forman parte de un "pequeño restaurante familiar" de Girona, que no ha deseado abrir sucursales por el mundo, "pero no hemos renunciado a viajar, conocer y seguir aprendiendo", como durante sus giras internacionales de estos tres últimos años. "Tras la última gira, sin embargo, nos dimos cuenta de que no conocíamos lo suficientemente bien nuestro propio país, por lo que hemos iniciado esta nueva aventura con el mismo espíritu de aprendizaje", ha recalcado.

RECEPCIÓN EN LA DIPUTACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO

Los hermanos Roca han sido recibidos este lunes en el palacio Foral por el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria. Un encuentro al que ha asistido también el cocinero vizcaíno Eneko Atxa, que ejerce como embajador del Territorio Histórico en el ámbito gastronómico, dando a conocer Bizkaia en eventos internacionales y a través de su restaurante en Londres.

También han mantenido un encuentro con el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, que ha agradecido a los hermanos Roca la elección de Bilbao y su Escuela de Hostelería y ha recordado que "la gastronomía es uno de los pilares básicos de atracción con que cuentan Bilbao, Bizkaia y Euskadi en su conjunto", por lo que es necesario "estar siempre a la última" también en este campo. "En la gastronomía, como en cualquier otra actividad, la única fórmula para alcanzar la excelencia se compone de formación, trabajo y espíritu de superación", ha concluido Aburto.

El restaurante Celler de Can Roca, distinguido con tres estrellas Michelín, está en la lista de mejores restaurantes del mundo que elabora cada año la publicación 'The World's 50 best restaurants'.

