Zapatero ve "prejuicios" en Cataluña hacia Susana Díaz por ser mujer y andaluza

El expresidente del Gobierno y exlíder del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este lunes que en Cataluña hay "prejuicios" hacia la candidata a liderar el partido Susana Díaz por ser mujer y andaluza.

Zapatero asegura que "ya pasó con Chacón, que era catalana"Lo ha declarado antes de reunirse en Barcelona con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en la sede del partido, donde Zapatero y el diputado del Congreso Eduardo Madina protagonizan por la tarde un diálogo con militantes para defender la candidatura de Díaz.

Ha alertado de "voces" que vierten dudas sobre el proyecto de Susana Díaz por el simple hecho de ser una mujer andaluza, aunque ha incidido en que no se refiere al PSC.

"Hay un prejuicio que no me resisto a comentar: en la historia del PSOE ha habido normalmente candidatos y pocas candidatas. Pero he podido constatar como testigo directo que cuando hay una candidata se tiene en cuenta el origen", ha continuado el expresidente. "Ya pasó con Chacón, que era catalana y era un problema, y ahora pasa con Susana Díaz, que es andaluza y es un problema", ha lamentado Zapatero, que se ha comprometido a trabajar intensamente para deshacer estos prejuicios.

También ha dicho que este tipo de críticas solo se ponen sobre la mesa cuando los aspirantes a liderar el partido son mujeres: "Nunca lo vi ni con Felipe González ni con Alfredo Pérez Rubalcaba ni conmigo; no era un problema de dónde viniéramos".

El PSC lo niega

El PSC niega que haya prejuicios y asegura que se mantendrá neutralPor su parte, el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha defendido este lunes que en Cataluña "nadie tiene prejuicios contra nadie", después de que el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero haya dicho que hay prejuicios entre los catalanes contra Susana Díaz por ser mujer y andaluza.

De hecho, Illa ha subrayado que el partido se ha mantenido y se mantendrá neutral en todo el proceso de primarias del PSOE y trabajará para mantener la buena imagen de los tres precandidatos.

El partido "respeta y respetará a los tres porque al PSC le conviene que los tres tengan la mejor imagen posible en Cataluña", teniendo en cuenta que son muy importantes para el partido y que sus trayectorias son muy respetables. "Los tres son magníficos precandidatos y necesarios en el proceso congresual del PSOE, voces relevantes", por lo que tienen todo el reconocimiento de los socialistas catalanes, ha defendido.

