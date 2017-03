Susana Díaz se lanza como candidata exhibiendo músculo y tirando del PSOE histórico

Quería hacer una demostración y lo ha conseguido. A lo grande, exhibiendo músculo y poderío orgánico y tras meses de deshojar la margarita, la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha hecho al fin oficial su intención de competir para liderar el PSOE Lo hizo este domingo en un macroacto en Madrid y rodeada de más de 6.000 personas (9.000 según los organizadores), entre ellos dirigentes históricos del partido así como la vieja guardia socialista, la mayoría de los presidentes autonómicos y también muchos militantes de distintos territorios y generaciones, sobre todo andaluces. Y no se anduvo con rodeos: "Me siento contenta, me siento feliz, porque hoy tengo el honor de anunciar mi candidatura a la secretaría general del PSOE", afirmó exultante nada más empezar entre gritos de "¡presidenta, presidenta!".

Su objetivo, insistió, en una idea machacona que tanto ella como sus teloneros no dejaron de repetir, es el de liderar el PSOE para recuperar el Gobierno de España, para "volver a ganar a las elecciones" y "gobernar desde la victoria", pero "no a cualquier precio". Una suerte de mantra que sobrevoló durante todo el acto a modo de crítica velada al ex secretario general Pedro Sánchez, a quien no se nombró en ningún momento y al que el entorno de Díaz reprocha los dos peores resultados de la historia del PSOE, y que en ese mismo instante ofrecía un mitin en Burjassot (Valencia) ante 3.000 militantes.

"Quiero ganar las primarias y las elecciones, pero no quiero el poder a cualquier precio", aseveró la líder andaluza, al tiempo que subrayaba que "más a la izquierda del PSOE no hay ninguna izquierda transformadora". De esta manera trataba Díaz, que era constantemente interrumpida por los aplausos, de marcar distancias con Sánchez, al que atribuyó, sin nombrarlo,"el voto del rencor y el resentimiento". Con ella, aseguró, el PSOE seguirá "teniendo como siempre un proyecto autónomo", porque "una cosa es pactar con el PSOE y otra entregarlo al modelo de otros", dijo en alusión a las alianzas con Podemos y otras fuerzas que defiende el ex secretario general.

Muestra de apoyo y poder interno

Bajo el lema 100% PSOE, Díaz tiró del pasado y de la historia del partido y reivindicó "las raíces" y el legado de sus 22 años de Gobierno. Así, en un cuidado intento por mostrar unidad y capacidad de reconciliación en torno a su proyecto, acudió arropada por dirigentes y socialistas destacados enfrentados en procesos orgánicos pasados, o tradicionalmente distanciados, como el expresidente Felipe González y el que fuera su vicepresidente, Alfonso Guerra. También acudieron a mostrarle su apoyo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el exministro José Bono y la exministra Matilde Fernández, que se enfrentaron en un congreso, y el exsecretario general Alfredo Pérez Rubalcaba y la que fuera su rival en 2012, Carme Chacón.

Más a la izquierda del PSOE no hay ninguna izquierda transformadora El diputado Eduardo Madina, que no contó con el apoyo de Susana Díaz en las primarias que ganó Sánchez, fue uno de los cuatro encargados de presentar a la líder andaluza Y junto a ellos, destacados miembros de la vieja guardia como Elena Valenciano, Trinidad Jiménez, José Blanco, Juan Fernando López Aguilar, entre otros, y cuatro de los siete presidentes autonómicos socialistas. A todos y cada uno de ellos reivindicó Díaz: Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Ximo Puig (Comunidad Valenciana) y Aragón (Javier Lambán). Y no se olvidó de los que no acudieron, incluida la balear Francina Armengol, que ha mostrado su apoyo explícito en estas primarias a Patxi López, y el presidente de Asturias y de la gestora socialista, Javier Fernández, que no asistió al acto para mantener la apariencia de neutralidad.

Casi todo el establishment socialista, en definitiva, y también miles de miltantes que acudieron en decenas de autobuses fletados desde agrupaciones de casi todos los territorios de España. Todos reunidos en el recinto ferial Ifema de Madrid en medio de un gran despliegue, hasta el punto de que hubo que habilitar un segundo pabellón, y no faltaban los asistentes que repartían tarjetas con el número de cuenta oficial para financiar la campaña de Díaz."Hoy estamos aquí por el PSOE y por España y vamos a salir a la calle con fuerza, diciendo que somos el PSOE, el de siempre, el de ahora el del futuro y el que no llegaremos a conocer", proclamó la líder andaluza ante un público entusiasta. Y para ello, pidió la ayuda de todos. "Sola no soy capaz de hacerlo, necesito toda la ayuda del partido".

La ya precandidata a la secretaria general del PSOE aseguró que, en la carrera de las primarias a la que se ha sumado junto a Pedro Sánchez y Patxi López, ella no va a "pedir el voto de la nostalgia, el rencor, ni el resentimiento", sino el "de los que "pongan las luces largas", y a continuación, incidió en que "el PSOE no es de nadie" y pidió unas primarias "limpias", que no se conviertan en una "carrera de agravios ni de 'marketing', al tiempo que pedía"no hablar mal de ningún compañero ni compañera". "Recuperar la fraternidad", decía la presidenta de la Junta, solo un día después de que en el foro político organizado por la gestora del PSOE se sucedieran los ataques, directos e indirectos, a Sánchez.

Tres desafíos

A juicio de Díaz, son tres los desafíos que afronta el PSOE: La pobreza y la desigualdad, los populismos y los nacionalismos. No faltaron guiños al PSC, representado por el alcalde de Cornellá de Llobregat, Antonio Balmón, y a la "Declaración de Granada" consensuada con el partido hermano en 2013 en defensa de la reforma federal de la Constitución como vía para solucionar el desafío soberanista de Cataluña.

La presidenta andaluza, que seguirá siéndolo y compatibilizará su cargo institucional con el orgánico en caso de ser elegida secretaria general del PSOE, hizo hincapié en que el suyo es un proyecto colectivo, por lo que anunció que recorrerá todas las agrupaciones socialistas para recabar apoyos. Y en un amago de autocrítica, señaló que era "consciente" de sus "errores" y de que hay cosas que tiene que "mejorar", aunque no citó ningún ejemplo, para luego reivindicar sus orígenes andaluces y reconocer que quiere ser "la primera secretaria general en 140 años de historia del PSOE".

Las llamadas a la unidad de PSOE que no hizo Díaz de forma expresa corrieron a cargo de los históricos socialistas y dirigentes actuales que le expresaron su apoyo antes del acto. Así, Felipe González subrayó que la tarea de todos los candidatos es "unir al partido", mientras que Zapatero defendió que "lo que más une" a los socialistas en torno a Susana Díaz es la "expectativa de que el partido puede ganar a Rajoy y al PP". "Hoy empieza una etapa en la que veremos una presidenta del Gobierno", pronosticó el expresidente

El anuncio de Díaz se produce seis meses depués del Comité Federal en el que Sánchez era obligado a dimitir como secretario general, y solo seis días antes de que otro Comité Federal convoque formalmente el 39ª congreso del partido, que ya lleva más de un año de retraso. Será entonces cuando se fijen los plazos definitivos y el calendario, y al día siguiente comenzará la presentación de los precandidatos -de momento, tres con posibilidades de obtener los avales-. El congreso se celebrará el 17 y el 18 de junio, pero las primarias se celebrarán, casi con todo seguridad, el 21 de mayo. Será entonces, con los votos en las urnas, cuando se conozca realmente el resultado de esta batalla interna.