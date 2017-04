United Airlines expulsa de un avión a una pareja que viajaba a Costa Rica para casarse

Una pareja de Utah que se dirigía a Costa Rica para su boda fue expulsada de un avión de United Airlines después de que la compañía asegurara que no estaba sentada en sus asientos correspondientes, según el canal de noticias Khou TV.

Este incidente ha ocurrido apenas una semana después de que un pasajero fuese arrastrado por la fuerza por el personal de seguridad y expulsado del avión por overbooking, ante la mirada atónita y los gritos de indignación del resto de pasajeros.

Los novios, Michael Hohl y Amber Maxwell, volaban desde Salt Lake City junto con sus amigos y tenían una escala en el aeropuerto Internacional George Bush. Los prometidos fueron los últimos en subir al avión.

La pareja, que tenía asignados los asientos 24 B y C, se vio obligada a sentarse en otros que estaban vacíos después de comprobar que otro pasajero dormía en los suyos. Además, el avión no iba a su plena capacidad, por lo que no vieron inconveniente alguno en ocuparlos, ha explicado el novio, Michael Hohl, en declaraciones al canal de noticias.

"No pensamos que fuera un problema, no es como si estuviéramos intentando saltar a un asiento de primera clase. Estábamos simplemente en unas filas de la clase económica más adelante de nuestro asiento, en los asientos 21 B y C", explicó Hohl.

En un Boeing 737-800 como el que estaba la pareja, United considera la fila 21 'economy plus', por lo cual estaban ocupando un nivel superior en sus billetes.

A pesar de las explicaciones al oficial, este terminó sacando a los dos novios del avión y la empresa les reprogramó el viaje para este domingo ofreciendo a la pareja una estancia con descuento en un hotel para pasar esa noche. La boda en Costa Rica está programada para este jueves.

Expulsados del vuelo

La aerolínea explicó que la pareja habría exigido ser reubicada en asientos más caros sin pagar de más y que, a pesar de que se les explicó que no era posible, los novios insistieron en su petición. Y fue entonces cuando fue necesaria la presencia del oficial federal. "Dijeron que estábamos siendo peligrosos para el resto del vuelo, para la seguridad de los otros clientes", dijo Hohl.

Por su parte, United Airlines afirma que en realidad intentaron sentarse en un asiento mejorado "repetidamente" y que "no siguieron las instrucciones de la tripulación".

Este incidente se suma a la lista de los registrados en la aerolínea en las últimas semanas. El pasado domingo un pasajero que viajaba de Houston a Calgari denunció que un escorpión le cayó en la cabeza desde uno de los compartimentos superiores de la cabina y le picó en un dedo mientras cenaba tranquilamente.