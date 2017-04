Un nuevo vídeo muestra los minutos previos a la expulsión del pasajero de United Airlines

United Airlines se enfrenta esta semana a una crisis de comunicación a escala global tras la difusión en redes sociales de diferentes vídeos grabados en el interior de la aeronave que muestran cómo un pasajero es arrancado de su sitio y expulsado a la fuerza por overbooking. Los minutos previos a ese incidente, no obstante, no habían circulado. Hasta ahora.

El pasajero agredido es el doctor David Dao, el médico de origen chino que explicó a los agentes los motivos por los que necesitaba volar y llegar a Chicago cuanto antes: debía atender a sus pacientes.

En el nuevo clip, difundido por otra pasajera, se ve cómo trata de mantener la calma. "No me iré. Soy médico y tengo que trabajar mañana a las 8 de la mañana", comenta sin levantar la voz y sin dejar su asiento mientras habla al mismo tiempo por teléfono. "Tendré que arrastrarle fuera del avión", responde el agente desde el pasillo. "No voy a irme", dice entonces Dao para segundos después indicarle a la persona que está al otro lado del teléfono lo siguiente: "Están tratando de usar la fuerza para sacarme".

Este vídeo contrasta con las palabras de Oscar Muñoz, CEO de la aerolínea, quien, tras pedir disculpas por el "horrible suceso" en un comunicado en Twitter, envió un email en paralelo a sus empleados. En él, aseguraba que el comportamiento "agresivo" de Dao fue el desencadenante y el motivo por el que llamaron a la seguridad del aeropuerto.