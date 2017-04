Las redes sociales se mofan de la expulsión de un pasajero de United Airlines

El vídeo que muestra cómo un pasajero de United Airlines es expulsado a la fuerza de uno de sus vuelos ha acaparado las miradas de medio mundo este martes. De hecho, la compañía ha pedido perdón tras las críticas e incluso el responsable de la aerolínea tildó de "un hecho perturbador" la expulsión y las imágenes del vuelo de Chicago con destino Kentucky.

Los usuarios de las redes sociales han visto en este suceso una oportunidad única para hacer humor e incluso el presentador estadounidense Jimmy Kimmel ha difundido una parodia a través de su cuenta de YouTube.

Ese clip en cuestión presenta a una comercial de la aerolínea, eso sí, con modificaciones en el diálogo. "Somos United Airlines, hará lo que nosotros digamos y cuando nosotros digamos. Y eso no será un problema, ¿capichi? Si nosotros decimos que usted volará, entonces usted volará, sino lo moleremos a golpes", dice una azafata.

"Si nos da un problema, nosotros arrastraremos su trasero fuera del avión y si se resiste le irá tan mal que terminará usando su rostro como un flotador", concluye la mujer en relación a lo sucedido en el vuelo 3411.

Los "lemas de United" (#NewUnitedAirlinesMottos) ha sido una de las tendencias más comentadas en la red de microblogging este martes, un paraguas a través del que muchos usuarios se han mofado del trato de la aerolínea a sus pasajeros con ideas de todo tipo, como el tuit que augura cambios en la compañía, como que los cacahuetes serán sustituidos por protectores dentales... por lo que pueda pasar.

United Airlines Releases new Customer Service Training Video. pic.twitter.com/ygq3SwDua5 — The Other 98% (@other98) 10 de abril de 2017

Here at @United Airlines, our friendly new customer service representative is here to help you disembark quickly and efficiently. pic.twitter.com/dzs8UWP8zK — Death Star PR (@DeathStarPR) 11 de abril de 2017

United Airlines is pleased to announce new seating on all domestic flights- in addition to United First and Economy Plus we introduce.... pic.twitter.com/KQjPClU2d2 — McNeil (@Reflog_18) 10 de abril de 2017

starting tomorrow, #UnitedAirlines will be offering complementary mouthguards to their passengers instead of peanuts. pic.twitter.com/p3sNbPMues — MacMally🍀 (@MarcusMacCowan) 11 de abril de 2017