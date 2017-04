Herrera acusa a Tudanca de "postureo" con el HUBU y éste le pide que "no deje esta negra herencia" en la sanidad

Herrera ha defendido el modelo de gestión público-privada por el que se ha optado en el caso del hospital de Burgos, una fórmula que, como ha recordado, también la utilizan los gobiernos socialistas y a través del que se ofrece asistencia sanitaria "pública, universal y gratuita" que ha llevado a atender a "más de cuatro millones de personas" y a realizar 35 millones de pruebas diagnósticas.

El presidente ha respondido de este modo a la pregunta con la que ha comenzado el Pleno de las Cortes. Así, tras escuchar estas aseveraciones Tudanca ha acusado al presidente de "mentir", ya que, como ha señalado, los "únicos modelos existentes son los pufos que dejaron los anteriores gobiernos del PP".

Para el líder socialista el modelo de gestión del HUBU ha sido "perjudicial" para Castilla y León, ya que, "detrás de las enormes listas de espera está el agujero negro de este hospital que decidieron que fuera privado", ha lamentado.

No obstante, ha defendido la posibilidad de revertir el modelo. "Antes de irse arregle este problema, no deje esta negra herencia a la sanidad de Castilla y León, devuelva antes de dejar la Presidencia el Hospital de Burgos a lo público si no pesará sobre si conciencia", ha aseverado.

En estos términos Herrera no ha permitido a Tudanca "consejos" sobre su "conciencia" y ha insistido en su política de "postureo" en torno al HUBU. "He resuelto un problema concreto y usted lo que ha hecho oponerse", ha insistido , tras lo que ha recordado que en 1995 un Gobierno central socialista aprobó un proyecto de reforma del Hospital Yagüe de Burgos, "dijeron que iban a empezar en el 97 y se fueron del Gobierno y se pusieron al lado de las movilizaciones ciudadanas pidiendo un hospital nuevo".

"Exigieron a la Junta lo que no fueron capaces de hacer, les dijo a los burgaleses que les íbamos a cobrar, que privatizábamos, es incierto, en el Hospital de Burgos se desarrolla una asistencia pública universal y gratuita", ha destacado, tras lo que ha afeado a Tudanca que "no tuviera la decencia política" de seguir su comparecencia ante la Comisión de Investigación del HUBU en las Cortes.

