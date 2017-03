Artur Mas llama a ignorar a Rajoy: "Hemos dejado de ser súbditos de España"

El expresidente catalán Artur Mas ha llamado a ignorar las promesas que Mariano Rajoy pueda hacer en el acto con empresarios del martes en Barcelona porque "no cumplirán nada" y ha recordado que con el proceso soberanista "los catalanes hemos dejado de ser súbditos del Estado español a ser ciudadanos de Cataluña".

En el acto de inicio de la campaña del PDeCAT por el 'sí' en un eventual referéndum, celebrado en el Teatro Nacional de Cataluña con la asistencia de unas 2.000 personas, Mas ha afirmado que el mensaje dirigido al "mundo" de que "hemos dejado de ser súbditos del Estado español para ser ciudadanos de Cataluña es de una potencia extraordinaria, y lo damos sin miedos, porque estamos dispuestos a defender nuestro futuro como pueblo y como personas".

En este contexto y tras apuntar que "la dignidad que un tribunal (el Constitucional) nos quitó a los catalanes con la sentencia sobre el Estatut la recuperamos con la consulta del 9-N", el líder del PDeCAT ha asegurado que ya no tiene "confianza" en ningún presidente español: "¡No cumplirán nada! ¡Hombre! ¡Y lo sabemos!".

El expresidente Mas ha agradecido el papel de las tres principales entidades soberanistas, la ANC, Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) —que estaban representadas en el acto— y ha indicado que en el 9-N hubo dos grandes mensajes, el primero dirigido a Europa y el mundo, y el segundo al Estado español.

"El primero fue muy potente y es que, a pesar de las trabas del Gobierno español, los catalanes se movilizaron, y el mundo tomó nota" y "hoy Cataluña se ha convertido ya en un actor político" internacional, cuando anteriormente no lo era. El segundo mensaje, ha explicado, "iba dirigido al Estado español, y era 'tú nos dices que no podemos poner las urnas y nosotros te decimos que sí que las ponemos' y el resultado es la situación actual".

Según Mas, ahora que en Roma se celebra la conmemoración de la creación de la UE, tenemos que decir que Cataluña "es un pueblo de profunda raíz europea, y aunque aún no formamos parte del club de los Estados, sí que ya formamos parte de la familia de los pueblos europeos". "A esta Europa —ha añadido— le tendremos que pedir solidaridad" y no solo para que Cataluña tenga su propio Estado "sino para cosa importante, para aquellos que están luchando por la democracia, que es un pilar básico europeo".

Sobre la visita que la semana próxima tiene previsto realizar en Barcelona el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Artur Mas ha dicho que "hoy se llama Mariano Rajoy, como antes tenía otro nombre y mañana tendrá otro, da igual el nombre, nos prometerán infraestructuras y otras cosas, pues bien, no nos lo creemos y no les tenemos ninguna confianza". "Si no cumplieron una disposición adicional del Estatut, que es una ley orgánica aprobada por dos cámaras y que obligaba a realizar inversiones, ¿cómo nos vamos a crear esto ahora?", se ha preguntado, antes de pedir que "no nos vengan aquí a engañarnos, queremos que las decisiones que se tomen se cumplan".

"España está dispuesta a todo, también a vengarse"

Por su parte, el presidente catalán, Carles Puigdemont, ha advertido de que si el proceso soberanista no culmina con la independencia "el Estado español está dispuesto a todo, a la amenaza, pero también a la venganza" en cuestiones como "la lengua catalana o el modelo de convivencia".

En el mismo acto del Partido Demócrata Europeo de Cataluña (PDeCAT), Puigdemont ha indicado que los catalanes ya "no tienen libertad" para hacer según qué cosas. "¿Tenemos libertad para hablar en catalán en el aeropuerto de Barcelona y que no nos multen? —se ha preguntado— Pues no. ¿Y tenemos libertad para cumplir el programa electoral por el que nos han votado miles de personas? Pues no, y tampoco la tenemos para consultar a nuestros ciudadanos".

Según Puigdemont, "tenemos una libertad empequeñecida, es el país de la libertad menguante, y esto no es bueno, ni para nosotros ni para otros ciudadanos del Estado", ha alertado, antes de apuntar que el Estado "está dispuesto a todo" para impedir que los catalanes decidan su futuro, como "la amenaza y la venganza".