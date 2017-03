La Policía Municipal inmoviliza cuatro 'bicibarras' e inspecciona la sede la empresa titular de los vehículos, How are you S.L, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Las 'bicibirras' son vehículos descubiertos que realizan excursiones turísticas por la capital: dotadas de pedales y motor, cuentan con barra y sillas en las que los pasajeros pueden pedalear mientras se sirven cerveza.

Agentes de la Unidad Especial de Tráfico y de la Unidad de Retiro inspeccionaron la sede de la empresa How are you, situada en este distrito, para comprobar si las 'bicibarras' contaban con la certificación necesaria para su utilización.

En la inspección colaboraron ingenieros del departamento de Inspección de Elementos de Industria de la Comunidad de Madrid y del departamento de Maquinarias y Mecanismos, que pudieron constatar que estos vehículos no cuentan con el certificado de conformidad que recoge el Real Decreto 339/2014 relativo al uso y funcionamiento de los ciclos, bicicletas y otros asimilables.

La empresa sólo presentó un certificado que describe a este aparato como una máquina asimilable a un ciclo múltiple de uso recreativo pero en él no se describen los elementos que tiene instalados y que pueden resultar peligrosos, tanto para los usuarios como para otras personas que circulen por la vía.

Las 'bicibirras' han quedado inmovilizadas en un garaje de la calle Sánchez Barcáiztegui bajo la vigilancia y seguimiento de la Unidad Especial de Tráfico de la Policía Municipal. Hasta que la empresa no presente un certificado válido para su circulación no podrá hacer uso de estas máquinas por las calles de Madrid.

Los agentes elaborarán un informe definitivo relativo a los riesgos que suponen la utilización de este tipo de artilugios, proponiendo su inmovilización y cese definitivo.

