Artur Mas: "En el Estado español se persigue a la gente por sus ideas"

El ex president de la Generalitat, Artur Mas, ha comparecido a las 14.27 horas de este lunes para valorar la sentencia del 9-N dictada por el TSJC y que le condena a dos años de inhabilitación de cargos públicos.

Mas ha comenzado dando un agradecimiento "a todas las personas (millones) que de manera multitudinaria han estado dando muestras de apoyo" durante la celebración del juicio, que ha calificado de "rápido".

El proceso por el que se le ha condenado, ha dicho, que precisamente sale "del propio pueblo" catalán.

Mas ha reiterado que no se arrepiente de nada y que "lo volvería a hacer otra vez". El ex president ha afirmado que acoge esta sentencia "con serenidad total y plena disconformidad" al creer que es una sentencia "cogida con forceps" desde muchos puntos de vista y ha anunciado que la recurrirá hasta las últimas instancias de la justicia europea, después de hacerlo ante el Tribunal Supremo y el Constitucional, que cree que actuará en la misma línea de "dureza absoluta". Ante la justicia española recurrirá "sin esperanza", ha declarado.

"En el Estado español la ley no es igual para todos", ha sentenciado Mas, porque el Gobierno español "se ha hartado de desobedecer sentencias del Constitucional y no le ha pasado nada". Nos han condenado y multado solamente "por defender unas ideas que no gustan. En el Estado español se persigue a la gente por sus ideas".

Durante su comparecencia en la sede del PDeCAT, Mas ha estado acompañado del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que presumiblemente hará declaraciones sobre la sentencia este lunes, así como de las otras dos condenadas, Irene Rigau, ex consellera d'Ensenyament, y Joana Ortega, ex consellera de Presidència del Govern. Preside el estrado, un cartel con la leyenda en catalán "Ho tornaria a fer" (Lo volvería a hacer).

Ortega ha admitido que no se siente "condenada" y que le preocuparía más ser inhabilitada por su pueblo, el catalán, que por la justicia. Rigau ha calificado esta sentencia de "deconstrucción de la democracia" y de "aviso".

Puigdemont: "El proceso soberanista sale reforzado"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha cerrado la ronda de comparecencias en la sede del PDeCAT afirmando el compromiso de su Govern "con Cataluña sale cada vez más reforzado con cada dificultad" que se presenta durante el 'procés'.

Puigdemont ha intervenido, a preguntas de los periodistas, en la rueda de prensa en la sede del PDeCAT en la que han hablado Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau, todos ellos con una chapa en la solapa con el lema "Ho tornaria a fer" (Lo volvería a hacer).

"Si hemos llegado hasta aquí es que hemos superado todo tipo de obstáculos y este no solo lo superaremos, sino que estimulará", ha afirmado Puigdemont, que ha subrayado que el "compromiso" del referéndum independentista "sale, ante cada dificultad, más reforzado".

Colau ve "grave" que se inhabilite a políticos por poner las urnas

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que es muy grave que se inhabilite a políticos "por poner urnas", y ha lamentado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por el 9-N.

En un apunte en Twitter, ha sentenciado: "Es muy grave que en una democracia se juzgue e inhabilite a políticos por poner urnas. Judicializar el conflicto político es enquistarlo #9N".

Freno a otro referéndum



El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha declarado este lunes que la sentencia sobre la consulta del 9-N "cierra" la "posibilidad" de celebrar un referéndum independentista y ha pedido al Govern que "no insista en el error" de convocar otra consulta soberanista.



Albiol: "Quien la hace la paga"



El líder del PPC, Xavier García Albiol, se ha mostrado este lunes "triste, pero reconfortado" por la sentencia del 9-N que inhabilita durante dos años al expresidente catalán Artur Mas, demostración de que "quien la hace la paga" y que es al mismo tiempo un "aviso" parar Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.



"La judicialización no lleva a nada"



El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha defendido este lunes que no respetar las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) "acarrea sus consecuencias", después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya condenado al expresidente de la Generalitat Artur Mas a dos años de inhabilitación por desobedecerlo con la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Ha destacado en rueda de prensa que la "pena impuesta es la menor posible", porque el TSJC condena a Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por desodediencia pero les absuelve de prevaricación administrativa, y ha instado a la Generalitat y al Gobierno central a buscar una salida con una reforma federal de la Constitución.

"La judicialización no lleva a nada y a nada conduce", ha añadido tras saberse la sentencia del TSJC, que condena a Ortega a un año y nueve meses de inhabilitación, y a Rigau a un año y seis meses, como colaboradoras necesarias.









