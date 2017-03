Domènech defiende su lista para dirigir a los 'comuns' y querría contar con Fachin

El portavoz de EnComúPodem en el Congreso, Xavier Domènech, ha calificado de "impecable" su propuesta de generar una lista de consenso a la dirección del partido de los 'comuns' en la que ha asegurado que le gustaría contar con el líder de Podem, Albano-Dante Fachin.

En rueda de prensa ha defendido la fórmula de elección que considera "abierta" a todos los inscritos en la plataforma que han creado para construir el nuevo partido de los 'comuns'.La asamblea de 'los comuns' se celebrará finalmente el 8 de abril en el pabellón de la Vall d'Hebrón de Barcelona

Preguntado por la advertencia de Podem, de que estarían dispuestos a presentar una lista alternativa a la de Doménech si éste insiste en presentar una lista de consenso, ha respondido que todos los inscritos en la plataforma Un País en Comú pueden presentarse individualmente o en una lista, pero que él quiere contar con la formación morada en la suya porque son "clave".

Ha replicado a Podem que su lista de consenso no se mueve por cuotas de partidos, sino que quiere integrar a todas las sensibilidades políticas -tanto de los partidos, como de los que no militan en ninguna formación- y ha incidido en que el proceso se hará online abierto a todos los inscritos.

Ante las críticas de Podem, que quieren garantizar que todos los inscritos en su partido puedan participar, ha insistido en que pueden hacerlo y que sólo se tienen que inscribir en la plataforma para la constitución de nuevo sujeto político: "Es muy fácil".

Pese a que asegura que no tiene confeccionada la lista que presentará, ha insistido en su voluntad de incluir "la sensibilidad de Podem" porque los considera un agente fundamental en el nuevo espacio.

Con todo, cree que el proceso participativo que comenzará tras la Asamblea constituyente -que los 'comuns' han trasladado al 8 de abril en el pabellón de Vall d'Hebron de Barcelona- para escoger al equipo provisional de dirección de 30 personas se está planteando "de forma abierta".

La gente podrá presentarse hasta finales de marzo a esa ejecutiva y al Consell Nacional de 120 personas de forma abierta, es decir se votará individualmente a los miembros de las listas, y no todos tienen porqué entrar en el órgano directivo.

"Yo me comprometo a presentar esa lista de consenso abierta que recoja esas sensibilidades políticas, de las formaciones y de la gente que no milita, pero eso no quiere decir que se presente otra lista y que también sea de consenso", ha aclarado Domènech.

Ha explicado que estos órganos que deben pilotar el nacimiento de la nueva confluencia deberían durar, en principio, seis meses, tras lo cual se volvería a someter a la votación de los inscritos la elección de una nueva ejecutiva.

Tal y como ha avanzado Europa Press, ha explicado que el jueves compartió un café con el secretario general de Podem y éste le trasladó sus inquietudes en la forma de elección de la ejecutiva del nuevo sujeto: "Albano me expresó su preocupación por una de las listas, que es la que presento yo", ha explicado Domènech.

Preguntado por la lista que podría presentar Podem, ha dicho esperar "que se presenten más listas y más personas de forma individual" y ha recordado que habrá tiempo para hacerlo hasta finales de marzo.

Ponencias cero

Antes de todo eso, el domingo a las 10.00 horas, los 'comuns' celebrarán en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) su último taller sobre las ponencias cero que han sometido a debate en las últimas semanas y en los que han participado 7.000 personas y se han hecho 1.000 aportaciones.

La participación en los talleres y en la plataforma online ha servido a Domènech para afirmar que el espacio político está "generando ilusión para constituir una herramienta que permita construir un país en común y dejar atrás el país del 3%", ha dicho en referencia al presunto caso de financiación ilegal de CDC a través de la contratación pública.

