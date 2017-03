Podem estudia impulsar una candidatura alternativa a la de Domènech para dirigir los 'comuns'

Podem Catalunya está dispuesta a impulsar una lista alternativa a la que prepara el líder de En Comú Podem, Xavier Domènech, para dirigir el nuevo partido de los 'comuns' si éste insiste en presentar un lista de consenso "con cuotas de partido", han explicado a Europa Press fuentes de la formación morada.

Las mismas fuentes han incidido en que Podem es reacio a las listas de consenso "pactadas en los despachos" y que ellos apuestan por que la gente decida quién debe liderar el nuevo proyecto.

La idea de Domènech es presentar una lista de consenso, pero Podem no cree que esta fórmula sea la adecuada y se plantea presentar una lista alternativa y abierta a las bases, con un sistema proporcional: "Que la gente de Podem pueda votar como hasta ahora".

El proyecto que impulsan BComú, Podem, ICV y EUiA prevé un grupo de 30 personas que integraría la ejecutiva de la nueva formación y otro grupo de 150 que formaría el Consell Nacional.

Fuentes de Podem han explicado a Europa Press que, si prospera la lista de consenso de Domènech, presentarán una lista alternativa, que estará "abierta a todos, incluidos aquellos de otros partidos de la confluencia" que quieran presentarse en ella. Podem es reacio a las listas de consenso "pactadas en los despachos"

No creen que la lista consensuada sea el peor modelo, pero inciden en que no es suficiente con el acuerdo entre las partes: "Los partidos no tienen que tener tanta mano".

Otro escollo que ha separado a Podem del resto de partidos es el método de votación: Podem pide que sea online, y así se prevé, pero previa inscripción física.

No dan por hecha la confluencia

Podem subraya que éstas no son medidas para presionar ni para tener más peso en la dirección, sino que quiere que la participación de los inscritos sea similar a la que hizo Podemos en su congreso de Vistalegre II, y destacan que su deseo es acabar confluyendo.

Pese a ello, aseguran que a su secretario general, Albano-Dante Fachin, no le temblará el pulso en hacer campaña por el 'no' en la votación que Podem hará para decidir si se suma o no a la confluencia después de la Asamblea constituyente del 1 de abril, en caso de que se mantengan las propuestas que están sobre la mesa.

Por eso, no dan por hecha la confluencia y no descartan no formar parte de la constitución del nuevo partido y "acabar confluyendo más adelante" con otra fórmula, aunque insisten en que eso lo decidirán sus inscritos.

Podem anunció que el próximo lunes trasladará a sus bases el mecanismo de elección de la dirección del nuevo sujeto político, con lo que la fórmula debería quedar cerrada este fin de semana.

Reuniones

Las mismas fuentes han explicado a Europa Press que el secretario general de Podem, Albano-Dante Fachin, se reunió con Domènech el jueves a mediodía y que ambos manifestaron la voluntad de acercar posiciones.

Podem ya manifestó que "hay consenso en torno a la figura de Xavi Domènech como la persona capaz y más adecuada" para encabezar el proyecto.

