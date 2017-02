Xavier Domènech: "Apostamos por una república catalana a la vez que un Estado plurinacional"

Además de líder de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech es, junto a Ada Colau, el hombre fuerte de "los comuns", que desde hace meses trabajan en la construcción de un nuevo partido político en Cataluña que concurrirá a las próximas elecciones, y cuya asamblea fundacional será en abril.

¿Cuál es a su juicio el principal problema de Cataluña?

La corrupción, el paro, la situación económica en general, y a la vez un problema de reconocimiento de la soberanía de Cataluña.

Están a punto de concluir la creación de un nuevo partido en Cataluña. ¿Cómo va el proceso? Me preocupaba que tras un año tan intenso no hubiera feedack, pero los actos y la participación en los procesos de debates están yendo muy bien. Somos conscientes de la necesidad de mostrarnos como algo más que una suma de partes, más como una confluencia que como una coalición. El objetivo es crear un gran espacio político en Cataluña que pueda construir una alternativa de país más allá de las elecciones.

Nuestro planteamiento es que Cataluña es una nación soberana plena, y en el ejercicio de su soberanía, decide compartirla con España El referéndum es la piedra filosofal de los comuns, pero les acusan de una ambigüedad calculada sobre la independencia… Apostamos por un espacio político de izquierdas, progresista, de transformación y de cambio, que bebe mucho del 15-M y que hace un reclamo de soberanía. Creemos que tiene que haber un referéndum, y también que el Estado español tiene que ser plurinacional.

Pero en ese referéndum, ¿Independencia sí o independencia no? Defendemos el derecho a decidir conjuntamente con la idea de un Estado plurinacional. Tenemos una asamblea en abril en la que tendremos que ver, pero mayoritariamente en nuestro espacio defendemos una propuesta de encaje diferente. Además, no sabemos cuál sería la pregunta del referéndum.

En su documento político apuestan por la creación de una república catalana Apostamos por una república catalana construida a la vez que un Estado plurinacional.

Sería grave que el gobierno de la Generalitat no estuviera trabajando por un referéndum ¿Y eso cómo se hace? Nuestro planteamiento es que Cataluña es una nación soberana plena, y en el ejercicio de su soberanía, decide compartirla con España.

Insisten en un referéndum pactado, legal. Si esto no fuese posible, ¿Acompañarían a Carles Puigdemont en una consulta ilegal? Somos la única fuerza política en Cataluña que durante el último año hemos defendido el referéndum. En ese tiempo, el gobierno de la Generalitat nos dijo que esto era una batalla ya pasada, que ya tenían una hoja de ruta según la cual en julio de 2017 Cataluña sería independiente. Ahora han vuelto al referéndum, pero plantean la posibilidad de que pueda ser unilateral. Y nosotros planteamos que un referéndum, para que sea de verdad un referéndum, tiene que ser reconocido internacionalmente, tiene que tener efectos jurídicos y tiene que interpelar a la mayoría de la ciudadanía. Sin estas tres garantías, difícilmente será un referéndum. Sería grave que el gobierno de la Generalitat no estuviera trabajando por un referéndum.

Insisto, ¿y si no tuviera esas garantías? Nosotros no avalaremos cheques en blanco y actos de fe con una mayoría gubernamental que aprueba presupuestos que mantienen las privatizaciones, que destina dinero público a colegios que segregan por sexos, donde no se bajan las tasas universitarias… Nosotros nos debemos a la ciudadanía de Cataluña, no a Convergencia.

Una vez creado, ¿supondrá el nuevo partido la desaparición de otros como Podem, ICV y EuiA? ¿Permitirán la doble militancia? Es evidente que no estamos creando una coalición electoral, estamos creando un partido y en el proceso participa gente que milita en cuatro partidos (BComú, Podemos, Iniciativa y EUiA). La idea es que cada una de estas formaciones decida lo que quiere hacer, y llegará un momento en el que tendrán que decidir, pero que decidan libremente y cuando quieran.

¿Habrá elecciones este año en Cataluña? Sí, lo lógico es que sí, para finales de este año tendría que haber elecciones, si bien es cierto que lo que me llega es que una parte del gobierno de Cataluña está más interesada en hacerlo más adelante, probablemente por las perspectivas elctorales, que no son muy halagüeñas.

Habrá unas primarias electorales y ahí veremos quién será el candidato o candidata ¿Y quién será el candidato/a en esas elecciones? Habrá unas primarias electorales y ahí veremos quién será el candidato o candidata. Yo ya me he mostrado dispuesto a asumir responsabilidades en el nuevo espacio político. Nosotros partíamos de una cara pública que era Ada, y creo que eso era positivo, pero al mismo tiempo creo que es bueno que vayamos pluralizando caras, para atender más la idea de colectivo y para representar diferentes sensibilidades.

Hablando de plurinacionalidad, ¿qué le parece el nuevo proyecto político de Pedro Sánchez? Muy interesante. A mí me habría encantado que conceptos que son nuestros como la renta básica universal, la lucha contra el capitalismo neoliberal, etc, hubieran estado en la mesa de negociación cuano teníamos la posibilidad de formar un gobierno alternativo. Está muy bien que diga esto, es muy positivo, pero me parecería más positivo que lo siguiera diciendo en un futuro. Espero que sea así. En el tema de la plurinacionalidad, su propuesta es positiva en la medida en que el artículo 2 de la Constitución reconoce que hay varias naciones en el Estado, pero no explica las consecuencias. Nuestra apuesta siempre ha sido hablar de soberanías plenas, que una vez reconocidas, deciden compartirla. Sánchez me parece que afronta finalmente el problema, pero tiene que ir más allá, porque si solo está hablando de un reconocimiento cultural, no está afrontando la profundidad del reto.

¿Qué relación vislumbra entre el nuevo partido y Podemos? Dos partidos hermanos.

El nuevo proyecto político de Pedro Sánchez es muy interesante ¿Está satisfecho con el resultado de Vistalegre? Estoy satisfecho por dos cosas: la primera es que Podemos ha cerrado el debate, necesario pero que si se alargaba mucho más ya se convertía más en un debate hacia dentro que hacia fuera… Para nosotros es importante que Podemos pueda centrarse en dialogar, interpelar, proponer al conjunto de la ciudadanía. La segunda es que después de los resultados, han hecho una Ejecutiva de integración.

Los errejonistas tienen tres secretarías de 15. ¿Le parece lo suficientemente representativa? Para empezar, se trata de otra fuerza política. Creo que ahí hubo una votación, el resultado fue el que fue, y los diferentes actores están en esa ejecutiva. Si tienen que ser más o menos yo ahí ya no me voy a meter.

¿Ha hablado con Pablo Iglesias del nuevo encaje tras la creación del nuevo partido? Hemos tenido muchas conversaciones, pero los dos sabemos que eso no nos corresponde a nosotros, corresponde a la decisión que tome el nuevo espacio político y también al tipo de relación que quiera tener Podemos.

¿Cómo líder de su confluencia en el Congreso, hasta qué punto cree que es importante la labor institucional? Son importantes todos aquellos lugares en los que los ciudadanos nos han puesto. Tenemos la responsabilidad fundamental de haber cambiado la agenda política, de haber puesto fin del bipartidismo. Solo hay que comparar la agenda de temas de la anterior legislatura con esta... Y hay veces que hay competencia de a ver quién llega antes un tema. Yo creo que eso es positivo. Más allá de esto, tenemos que ser partido oposición al PP, tenemos que ser partido brecha, que permita dar entrada a todas las voces que han quedado fuera del sistema político en estos años, y tenemos que ser partido alternativa.