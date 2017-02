Pau Donés, el vocalista de Jarabe de Palo, recae tras superar un cáncer

Pau Donés, el vocalista del grupo musical español Jarabe de Palo, ha anunciado a través de su blog que le han vuelto a diagnosticar cáncer. El cantante había logrado superar hace menos de un año un cáncer de colon tras seis meses de quimioterapia y numerosas extirpaciones.

Ahora, a sus 50 años, los médicos han localizado un nuevo tumor, esta vez en el peritoneo, la membrana del abdomen. A menudo este es el lugar en el que se localizan las células cancerosas que provienen de otros órganos, por lo que se trataría de una extensión de su pasada enfermedad.

"Llevaba un año y medio en casa, un año y medio estupendo, disfrutando del otoño, del mar, de la familia", ha indicado el artista tras conocer la noticia. "Llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo (cáncer) me volviera a apartar de la música. Me daba igual. Pasara lo que pasara... Jarabe volvía a los escenarios".

Donés ha señalado que no descansará y que el nuevo disco que tiene entre manos se estrenará cuando estaba previsto. Tampoco dejarán de lado los conciertos, que comenzarán en marzo. "Conciertos grandes, con toda la banda, conciertos más íntimos, en teatros y auditorios, a piano, violonchelo, contrabajo y voz. Habrá días que estaré al 100%, otros que no tanto", ha escrito el artista.

En un ejemplo de superación, fortaleza y determinación, el cantante parece mantener la compostura y promete no dejarse vencer por una enfermedad que, aunque cada vez causa menos muertes y tenga tratamientos más efectivos, sigue siendo una de las principales causas de fallecimiento en todo el mundo.