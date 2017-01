Los homicidios crecen un 26% en Madrid por ajustes de cuentas, venganzas y bandas latinas

El pasado 22 de junio varios hombres entraron en un bufete de abogados buscando a su dueño. Se fueron sin verlo, pero antes de abandonar el despacho mataron a las tres personas: un cliente, que presentaba un hachazo en la cabeza; una trabajadora, que fue degollada; y la secretaria del bufete, que murió debido a los fuertes golpes que le propinaron en la cabeza.

El conocido como triple crimen de Usera, una venganza motivada por una infidelidad, ha sido uno de los principales protagonistas de la crónica negra madrileña de 2016, junto a los ajustes de cuentas y las peleas entre bandas latinas. Todos estos sucesos han provocado que los homicidios hayan experimentado un crecimiento del 26%, al pasar de los 30 de 2015 a los 38 del año pasado, según los datos recopilados por este periódico. Los meses con más muertes violentas fueron marzo (6) y mayo (6), mientras que agosto fue el único mes en el que no se registraron crímenes. El Ministerio del Interior aún no ha publicado su balance de criminalidad del 2016, que recogerá las cifras oficiales.

Las autoridades y los cuerpos policiales son conscientes de que estos números generan cierta preocupación en la ciudadanía, pero se muestran cautos en el análisis, ya que consideran que estos crímenes se deben a hechos circunstanciales y pocas veces están conectados. De hecho, la propia delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, ha subrayado que el número de homicidios de 2016 "no genera una alarma excesiva" y no se debe comprar al de 2015, porque aquella "fue una cifra excepcional (la más baja desde que se elaboran estadísticas)". "En los últimos años no se habían registrado tan pocos homicidios", ha asegurado Dancausa en referencia a las 30 muertes de 2015. La delegada ha recordado que en 2011 hubo 46 homicidios, mientras que en 2012 la cifra fue de 47, en 2013 descendió a 37 y en 2014 volvió a subir hasta 41.

Reyerta en Sol

Pese a que el número de pandilleros ha descendido esta década más de un 60% (Interior estima que actualmente hay entre 250 y 300 frente a los 800 de 2008), los enfrentamientos entre bandas latinas siguen siendo responsables de una gran cantidad de muertes. Entre las más sonadas del año pasado se encuentran el asesinato en marzo de un joven dominicano de 18 años durante una reyerta que se produjo en la Puerta del Sol y el fallecimiento a finales de noviembre en de otro joven de 18 años en Alcobendas por un disparo de arma de fuego.

Tres homicidios se debieron a casos de violencia de género Otro elemento clave que ha influido en la subida de los homicidios son los ajustes de cuentas. Estos asesinatos vienen motivados normalmente por deudas económicas o asuntos de drogas. Móstoles fue escenario de dos de ellos: el ciudadano chino que apareció degollado en un descampado y el hombre que falleció después de recibir varios tiros en la cabeza.

Las venganzas por asuntos personales fueron igualmente el desencadenante de otras muchas muertes, como la que sufrió una mujer nicaragüense de 32 años tras ser apuñalada en Madrid capital por su expareja. También las cuestiones sentimentales provocaron que una mujer apuñalase a su novio en Galapagar en julio o que un chico asesinase a su novia, degollándola con un cuchillo, dentro de un coche en Fuenlabrada. Por su parte, tres homicidios se debieron a casos de violencia de género. La primera víctima del 2016 fue precisamente un caso de violencia machista: una mujer de 43 años perdió la vida a manos de su pareja, que acabó arrestado, en el madrileño distrito de Hortaleza.

2017 acumula tres muertes

El año 2017 acumula hasta el momento tres homicidios, dos de ellos por violencia de género. Ambos se produjeron el 1 de enero. El primero fue un apuñalamiento en la localidad de Rivas. En el segundo, en la capital, una mujer de 25 años falleció tras precipitarse desde un tercer piso. El tercer homicidio data del día 15: un hombre recibió dos disparos en un bar del distrito de Tetuán. Apunta a un ajuste de cuentas entre bandas latinas.

Consulta aquí más noticias de Madrid.