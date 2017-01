El presidente de México cancela la reunión en Washington por las amenazas de Trump

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha cancelado la reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, prevista para el próximo martes, según informa el mandatario mexicano a través de la red social Twitter.

Imágenes 1 Foto

"Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS", afirmó el presidente.

Peña Nieto toma la decisión tras las amenazas proferidas horas antes por el presidente estadounidense de una posible cancelación de la cita. "Si México no está dispuesto a pagar el tan necesario muro, entonces sería mejor cancelar la inminente reunión (con Peña Nieto)", señaló Trump en Twitter.

Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 de enero de 2017

Aunque en un principio el presidente mexicano había mantenido la intención de acudir a la reunión a pesar de las palabras de Trump, quien insistía en la construcción del muro y en un pago por parte del Gobieno mexicano, finalmente ha decidido anularla.

La oposición mexicana había pedido al líder del PRI que cancelara el viaje a Estados Unidos, al menos hasta que se consensuara una postura a nivel nacional sobre las negociaciones entre ambos países en torno al acuerdo de libre comercio y el muro fronterizo.

La Casa Blanca buscará reprogramar la cita

Poco después del anuncio de la cancelación de la cita, Washington ha afirmado que buscará programar otra reunión entre el presidente de EEUU y su homólogo mexicano.

"Buscaremos una fecha para concertar algo en el futuro. Mantendremos las líneas de comunicación abiertas", dijo a la prensa el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Como había prometido en campaña electoral, Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva para empezar la construcción de un muro en la frontera entre ambos países e insistió en que el país iberoamericano tendría que cubrir los costes.

Por su parte, el presidente mexicano volvió a repetir que su país no pagará las obras.

"Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro", afirmó en televisión.

El mandatario estadounidense también ha planteado la necesidad de renegociar el NAFTA con México y Canadá y, en el caso de que estos se nieguen ha anunciado que Estados Unidos abandonará este acuerdo comercial como ya ha hecho con el firmado para Asia-Pacífico.