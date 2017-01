La letra pequeña de las órdenes ejecutivas de Donald Trump sobre seguridad fronteriza

"A partir de hoy, Estados Unidos va a recuperar sus fronteras" y pondrá freno al "aumento sin precedentes de la inmigración ilegal procedente de Centroamérica". De esta forma anunciaba este miércoles Donald Trump la aprobación de su polémico proyecto de ampliar y reforzar los límites de su país con México. Fue una de sus principales promesas electorales durante la carrera hacia la Casa Blanca y no cesa en su empeño de llevarla a cabo.

La medida ha sido aprobada a menos de una semana de la reunión prevista entre Trump y su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto, totalmente en contra de la nueva política estadounidense en materia de seguridad fronteriza. "Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro", aseveró el presidente de México en un mensaje televisado.

Pese a ello y a las peticiones de que cancele su cita con el magnate republicano, el Gobierno mexicano confirma que el encuentro sigue programado.

En las dos órdenes ejecutivas rubricadas por Trump este miércoles destacan "la construcción inmediata" de un muro en la frontera con el país vecino y la retirada de fondos a las ciudades que protejan a los inmigrantes indocumentados de la deportación.

Principales objetivos

- Asegurar la frontera meridional de Estados Unidos mediante la construcción inmediata de un muro físico en el sur, supervisado y apoyado por personal adecuado para prevenir la inmigración ilegal, la trata de personas y los actos de terrorismo.

Se retirarán los fondos federales a las jurisdicciones que fallen en aplicar las leyes federales de inmigración- Detener a las personas aprehendidas por sospecha de violar las leyes federales o estatales, incluida la ley federal de inmigración, en espera de nuevos procedimientos relativos a esas violaciones.

- Deportar sin demora a aquellas personas cuyas pretensiones legales de permanecer en Estados Unidos hayan sido rechazadas legalmente, después de que se hayan impuesto sanciones civiles o penales apropiadas.

- Retirar fondos federales a las jurisdicciones que fallen en aplicar las leyes federales de inmigración.

Los decretos de Trump contienen otras directrices. Estas son algunas de las más destacadas:

El muro

Trump instruye al secretario de Seguridad Nacional, cargo que ya ocupa el general retirado John Kelly, a tomar "todas las medidas apropiadas para planificar, diseñar y construir inmediatamente un muro físico a lo largo de la frontera sur, utilizando los materiales y la tecnología apropiados para lograr el control operativo completo".

También llama a "identificar y, en la medida en que lo permita la ley, asignar todas las fuentes de fondos federales para la planificación, el diseño y la construcción de un muro físico a lo largo de la frontera sur".

Asimismo, pide proyectar y desarrollar los requerimientos de financiación a largo plazo para el muro, incluyendo la preparación de solicitudes presupuestarias del Congreso para los ejercicios fiscales actuales y futuros.

Además, el presidente solicita la elaboración de "un estudio exhaustivo de la seguridad de la frontera sur, que se completará en el plazo de 180 días a partir de esta orden".

Detenciones y seguridad fronteriza

Kelly también deberá tomar "todas las medidas apropiadas" para asignar todos los recursos legalmente disponibles que permitan "construir, operar o controlar instalaciones para detener a extranjeros en o cerca de la frontera terrestre con México".

El republicano instruye igualmente para proceder a la contratación de 10.000 agentes de inmigración adicionalesAdemás, habrá de destinar "todos los recursos legalmente disponibles para asignar inmediatamente funcionarios de asilo a los centros de detención de inmigrantes con el fin de aceptar las remisiones de asilo y de adoptar decisiones creíbles" de acuerdo a la ley.

Por su parte, el fiscal general, puesto para el que aún no ha sido confirmado el senador Jeff Sessions, asignará recursos para aumentar el número de jueces de inmigración en los centros de detención de inmigración.

Kelly tomará "inmediatamente todas las medidas apropiadas para garantizar la detención de los extranjeros detenidos por violaciones de la ley de inmigración en espera del resultado de sus procedimientos de expulsión".

Asimismo, el secretario de Seguridad Nacional contratará a 5.000 agentes adicionales para la Patrulla Fronteriza.

Deportaciones

El nuevo presidente pide "acelerar la deportación" de aquellas personas cuyas pretensiones legales de permanecer en Estados Unidos "hayan sido rechazadas legalmente", después de que se les hayan impuesto "sanciones civiles o penales".

El mandatario republicano instruye igualmente para proceder a la contratación de 10.000 agentes de inmigración adicionales, quienes completarán la capacitación pertinente y estarán autorizados para desempeñar las funciones de deportación de inmigrantes indocumentados.

Además, habilita a las fuerzas de seguridad estatales y locales en todo el país para que desempeñen las funciones de un funcionario de inmigración hasta el máximo permitido por la ley.