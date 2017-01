Patxi López: "Nadie me ha llamado para participar en la ponencia del congreso"

El aspirante a secretario general del PSOE Patxi López se ha quejado este miércoles de que "nadie le ha llamado" para participar en la ponencia marco del 39 Congreso Federal que coordinan Eduardo Madina y José Carlos Díez y ha reconocido que ha "escuchado cosas" de ese documento que no le han "gustado mucho".

No obstante, ha recordado en una entrevista en RNE que, como en todos los congresos, la ponencia que se está elaborando es un "documento base sobre el que se discute" y ha avanzado que sobre él "defenderá sus posiciones".

"Hay cosas que he escuchado que la verdad que no me han gustado mucho, como alguna definición sobre la renta universal y los francotiradores, sobre que bajar impuestos es de izquierdas o sobre que derogar la reforma laboral no se puede prometer porque no se puede conseguir", ha criticado.

Tras recalcar que esos no son los planteamientos del PSOE que él defiende, el exlehendakari ha defendido que "hace falta como el comer una alternativa desde la izquierda que se enfrente a ese modelo que se nos está imponiendo". "Renuncio de los que dicen que no se puede hacer otra cosa, que los márgenes son muy pequeños, no es verdad", ha aseverado el diputado socialista, que ha abogado, al igual que hacía el dimitido Pedro Sánchez, por "recuperar el gobierno de la política sobre el gobierno de la economía".

Convencido de que es posible un "salario mínimo europeo" y una "fiscalidad conjunta y compartida" en la UE, López ha dicho que comparte con la presidenta andaluza, Susana Díaz, que el PSOE tiene que ser un partido "ganador", pero ha incidido en que el debate está en cómo conseguirlo y ha opinado eso se hace "con la izquierda y con la gente, no actuando como analgésico de las políticas de la derecha".