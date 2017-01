Patxi López: "No hay traidores ni traidoras en el PSOE, hay opiniones diferentes"

No ha pasado ni una semana desde que, por sorpresa, anunció su candidatura para liderar el PSOE, pero a Patxi López, exlehendakari, exlíder del PSE, expresidente del Congreso y exmiembro de la Ejecutiva de Pedro Sánchez, ya lo paran por la calle para darle ánimos. Dice que arrancó solo, pero admite que ya tiene a muchos dentro del partido listos para sumarse a su proyecto.



¿Qué le animó a dar el paso?

Tomé la decisión unos días antes del último Comité Federal, el que fijó el calendario del Congreso. Lo hice tras hablar con muchos compañeros y militantes que me pedían que había que abrir un nuevo tiempo en el partido, que había que dejar atrás este tiempo de enfrentamientos entre nosotros para enfrentarnos a los problemas de la gente, y en todo caso para enfrentarnos a la derecha.



¿Por qué lo hizo tan rápido? ¿Para cerrarle el paso a Pedro Sánchez?

Lo hice porque ya la militancia llevaba mucho tiempo preguntándose qué estaba pasando, por qué nadie se ponía al frente. Yo quiero ser secretario general y defender un proyecto. El Comité Federal ya había fijado un calendario, y se trataba de dar un paso adelante y empezar a defender un proyecto en el que creo. No me presento para impedir que nadie se presente.



Si los militantes no eligen, si no escuchan las diferentes propuestas, esto no va a tener un arreglo cierto ¿Es cierto como dicen algunos que Rubalcaba está detrás de su candidatura?

No, no es cierto.

¿Por qué cree que hay gente que duda de que vaya a llegar al final?

Porque no me conocerá. Todo el mundo que me conoce sabe que una vez que he adoptado la decisión de presentarme voy a llegar hasta el final. Además estoy convencido de que si los militantes no eligen, si no escuchan las diferentes propuestas, esto no va a tener un arreglo cierto, puede tener un cierre en falso. Los militantes necesitan escuchar, ser escuchados y decidir.



¿Descarta entonces cualquier tipo de pacto para retirar su candidatura?

Sí.



Una de las cosas que más lamento de lo que se está produciendo son las descalificaciones entre compañeros ¿Qué siente cuando le llaman traidor?

Me da pena. Una de las cosas que más lamento de lo que se está produciendo son las descalificaciones entre compañeros, llamar traidor a quien no defiende lo mismo que tú. Me da pena que no seamos capaces de entender que haya personas y compañeros con posiciones diferentes. ¿Cómo va a ser alguien por eso un traidor? ¿O es que alguien pretende que el PSOE sea un partido de pensamiento único? Debiéramos entender que tener posiciones e ideas diferentes nos enriquece. No hay traidores ni traidoras en el PSOE, hay compañeros y compañeras que pueden tener opiniones diferentes, y punto. He visto demasiada agresividad en algunos comportamientos y debiéramos recuperar el valor profundo de la fraternidad. Ningún compañero es el adversario de otro, y mucho menos el enemigo de otro.



¿Considera la posibilidad de una bicefalia, con usted de secretario general y Susana Díaz por ejemplo de candidata a la presidencia del Gobierno?

Tengo muy claro que este momento es para elegir al secretario/a general. Da igual quien sea el candidato si antes no conseguimos dos requisitos básicos: un partido unido desde la pluralidad y un partido con un proyecto nítido de izquierdas, de una izquierda exigente para ofrecer como una alternativa a la derecha. Ya llegará el momento en el que la militancia decidirá también quién quiere que sea su cartel electoral.



Habla mucho de una izquierda exigente. ¿Cree que si Susana Díaz se presentara no lo sería?

Yo no voy a dar ni un solo argumento para que no se voto a otro candidato o candidata. Susana Díaz es tan buena socialista como puedo serlo yo. Yo lo que digo es lo que creo que necesita el PSOE, y hay mucha gente que ha interpretado que nos desdibujábamos frente a lo que se nos ha venido encima. Uno tiene que decidir si acompaña a la derecha, o si se enfrenta a ella con políticas exigentes desde la izquierda.

¿Y cree que ahora se está acompañando a la derecha en lugar de combatirla?

La gente ha visto que en Europa, cuando hemos gobernado, hemos hecho políticas con algunos matices, pero no muy diferentes de la derecha, y eso ha desdibujado el proyecto socialdemócrata.

Susana Díaz es tan buena socialista como puedo serlo yo Me refería a aquí, en España. ¿Se está acompañando a la derecha de alguna manera?

Creo que tenemos que ser muy exigentes.

¿Más exigentes de lo que están siendo ahora?

No voy a perder mucho el tiempo en criticar lo que hemos hecho. Hemos conseguido cosas muy importantes para mucha gente, como subir el salario mínimo o empezar a combatir la pobreza energética, o la mediación para las cláusulas suelo... Pero creo que todavía podemos ir bastante más allá.



¿Qué puede aportar usted de diferente respecto de otros posibles candidatos como Susana Díaz o Pedro Sánchez, si es que dan el paso?

Yo eso no lo voy a hacer así. Yo voy a decir lo que defiendo yo. Y los militantes serán capaces de ver si hay diferencias.



Yo con Pedro he compartido mucho y comparto muchas ideas y muchas propuestas ¿Entendería que Pedro Sánchez diese un paso adelante?

Me parece muy bien que la militancia escuche a Pedro y que Pedro escuche a la militancia. En el fondo es lo que tenemos que hacer todos los que aspiramos a ser secretario general.

Usted le recomendó que dejara el acta como diputado. ¿Por qué?

Yo hice una reflexión con él, y es que alguien que ha sido secretario general no puede no cumplir un mandato de un órgano que es competente, y en este caso el Comité Federal decidió que el grupo socialista se tenía que abstener para permitir que el PP formara Gobierno. No sería entendible que un secretario general no aceptara lo que después del debate y la votación se haya decidido. Y también hice la reflexión de que si él quería mantener esa posición referencial del famoso 'no es no', quizás no era conveniente que se abstuviese. Pero en cualquier caso era una decisión que tenía que tomar él.



Usted ha defendido sus políticas y formado parte de su equipo hasta el final. ¿Cree que se disputarían el mismo voto?

Eso es un error de concepto, los que votan son el conjunto del partido. Igual que lo de la tercera vía, nomenclatura que rechazo radicalmente. Las terceras vías son la excusa de la izquierda para hacer políticas de derechas.



¿Trató en algún momento de consensuar con él la candidatura?

No. Pero no voy a negar que yo con Pedro he compartido mucho y comparto muchas ideas y muchas propuestas.

¿Compatible la secretaría general con una presidencia autonómica? Puede ser compatible, aunque no es razonable Usted defendió el 'no es no', pero finalmente acató la decisión de abstenerse ante el PP. ¿Cree que podrá conectar con los militantes contrarios a la abstención y que reclaman un giro a la izquierda?

Estoy convencido de que puedo conectar con muchos militantes que quieren dejar atrás el tiempo de enfrentamiento entre socialistas y que quieren abrir un nuevo tiempo de enfrentamiento con la derecha. Si un partido no debatiera y no votara no sería democrático. Pero si un partido debate, y hay una votación y una mayoría gana pero no se acepta lo que ha votado esa mayoría, deja de ser un partido. Sería otra cosa. Yo defendí hasta el último momento no avalar el Gobierno del PP, pero una vez que perdí en el órgano competente y democrático para adoptar esa posición, pues asumí la decisión y punto.

¿Cree que es compatible la secretaría general con una presidencia autonómica?

Puede ser compatible, aunque no es razonable.



¿Cómo definiría en tres claves la esencia de su proyecto?

En lo interno, un PSOE unido, integrador desde el respeto a nuestra pluralidad; en lo externo un proyecto para ganar a la derecha y de izquierda exigente.

¿Hay un divorcio entre el aparato del partido y la militancia?

Espero que no, la verdad. Yo no entendería unos dirigentes divorciados de la militancia ni una militancia que no confíe en sus dirigentes.

Las plataformas de militantes críticos se han quejado de que no se ha puesto en contacto con ellas para escucharles. ¿Tiene previsto hacerlo?

A mí me gustaría llegar a todos los militantes, estén en plataformas o no. Estamos empezando, lo fundamental es escuchar y ser escuchados, pero hacerlo desde el respeto absoluto.

¿Qué es más importante, el apoyo de los militantes, de los barones o de ambas cosas?

Siempre de los dos, pero en este caso es la militancia la que decide, y es a la que yo me dirijo. Pero los secretarios generales son una referencia, por eso espero que no haya ese divorcio del que hablábamos.