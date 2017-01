El PP homenajea al dueño del bar franquista Casa Pepe con una calle en Ciudad Real

El Ayuntamiento de Almurandiel, en Ciudad Real, ha aprobado dar una calle de la localidad a Juan Navarro Muñoz, el fallecido fundador del conocido bar franquista Casa Pepe, según informa eldiario.es.

Tres años después de la muerte de Navarro, el pleno de la localidad, en cuyo término municipal se ubica el restaurante y mausoleo franquista, decidió rendirle homenaje con el apoyo de los ediles del PP, la abstención de los dos de Ciudadanos y el voto en contra del PSOE, partido que gobierna en coalición con la formación naranja.

La propuesta partió de una asociación vecinal, que la llevó al pleno municipal en diciembre. Finalmente fue aprobada con el voto de los dos concejales del PP y coincidiendo con la ausencia de la alcaldesa socialista, María Asunción del Moral, quien se encontraba de baja en el momento de la votación y, por tanto, no pudo votar.

De acuerdo con el mismo rotativo, la edil se presentó en el pleno del Ayuntamiento para reproducir un vídeo con declaraciones de Juan Navarro que denigran a las mujeres o que suponen una exaltación del franquismo, como "las mujeres deberían estar en la cocina" o "Yo no sueño con Franco, yo sueño con niñas de 18 a 20 años...". "Espero que hagáis una reflexión antes de votar", espetó a sus compañeros María Asunción del Moral. El vídeo, no obstante, no tuvo ningún efecto sobre el resto de concejales.

Ciudadanos, tras conocerse la noticia, ha informado a través de un comunicado que abre expediente informativo por la abstención que ha entregado una calle "a una persona cuya ideología es abiertamente contraria a los principios y valores democráticos" del partido. La formación de Albert Rivera ha añadido que condena "con contundencia cualquier conducta de este tipo" y que "tomará las medidas oportunas para evitar que se produzca".

El hijo del fundador del bar, por otro lado, organizó el pasado 26 de noviembre la inauguración de la calle Juan Navarro Muñoz, a pesar de que el pleno no se había reunido y, por tanto, no había oficializado la decisión. Amigos y simpatizantes se congregaron durante dos horas a las puertas de Casa Pepe para ver desfilar a los miembros de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Torremolinos.

Este martes, tras la polémica suscitada, el hijo del fallecido ha anunciado su intención de retirar la placa conmemorativa para no generar más polémica y, sobre todo, "no perjudicar la pueblo", ha expresado.