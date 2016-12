Fassbender tuvo una conversación con J.J.Abrams para estar en 'Star Wars: Episodio VII'

El actor de origen alemán e irlandés, que sin duda atraviesa un inmejorable momento profesional y que se encuentra ahora en las pantallas con la película inspirada en un videojuego Assasin's Creed, ha confirmado que tuvo una "conversación" con el director J.J. Abrams para aparecer en el Episodio VII de Star Wars.

En una entrevista con el podcast de la MTV 'Happy, Sad, Confused', Michael Fassbender sostuvo literalmente: "Hemos hablado sobre un papel. Tuvimos una conversación. Estoy bastante seguro de que estaba ocupado haciendo otra cosa en el verano que se estaba lanzando".

El actor tampoco ha confirmado si repetirá como Magneto, otro de sus papeles mas conocidos, en la franquicia de X-Men: "No lo sé. No he tomado ningún tipo de decisión porque, siendo honesto, no tengo idea sobre qué va a pasar con la franquicia".

Recientemente, en otra entrevista con Hot Press, también comentó que estaba planteándose tomarse un descanso durante 2017, ya que desde 2011 ha rodado una docena de películas: "Los últimos cinco años he estado en el límite de ser un adicto al trabajo. He estado saltando de película a película. Tenía un apetito feroz y la energía para elos, pero me voy a tomar algo de tiempo ahora".