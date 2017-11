Sigue el calvario con las lesiones de Bale: baja para San Mamés

Gareth Bale no jugará el partido del sábado en San Mames. El jugador galés no acabó con buenas sensaciones en su gemelo el partido de Copa de este martes ante el Fuenlabrada, por lo que no se arriesgará con él.

El extremo cuajó un gran encuentro ante el Fuenla, y su entrada cambió un choque que se le estaba complicando a los blancos. Nada más saltar al campo, dio un fantástico pase que se convirtió en el primer gol de los madridistas, obra de Mayoral. Además, participó también en el segundo.

Al acabar el partido, las sensaciones de Bale no fueron, sin embargo, las mejores, y por ello se perderá el choque ante el Athletic del sábado (20.45 horas).

El galés sigue viviendo un calvario con su estado físico, especialmente desde que se lesionó hace más de un año. Esta temporada, tuvo una rotura fibrilar en el sóleo de la pierna izquierda con su selección en septiembre, lo que, tras una recaída, le dejó fuera de los terrenos de juego algo más de dos meses.