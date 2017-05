La selección neozelandesa de rugby, los 'All Blacks', premio Princesa de Asturias de los Deportes 2017

La selección masculina de rugby de Nueva Zelanda, conocida como los 'All Blacks', ha sido distinguida este martes con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2017, un galardón al que optaban veinticuatro candidaturas de once nacionalidades.



Los 'All Blacks', posicionados en el primer lugar del ránking internacional del rugby, constituyen una leyenda en el ámbito mundial y en Nueva Zelanda, donde el rugby es el deporte nacional, y además están considerados como un ejemplo de integración racial y cultural.



En la edición del pasado año, este premio recayó en el triatleta Javier Gómez Noya, que se unió así a una nómina en la que también están, entre otros, los hermanos y jugadores de baloncesto Pau y Marc Gasol, el Maratón de Nueva York; José María Olazábal; Iker Casillas y Xavi Hernández; Haile Gebrselassie; la Selección Española de Fútbol; Yelena Isinbayeva; Rafa Nadal; Michael Schumacher o la Selección Española de Baloncesto

