Puigdemont sobre los votos de Podemos: "No hay sorpresas, máxima coherencia"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado hoy que el Parlamento ha enviado a España el mensaje de que esta no es la manera de hacer las cosas a pesar de que haberle retirado su inmunidad, junto a la de Comín y Ponsetí. Puigdemont ha asegurado además que Podemos ha votado con "máxima coherencia": "No hay sorpresas, máxima coherencia. Podemos no está de acuerdo con la independencia de Cataluña, pero sí con una resolución política.De quien me sorprende es del PSOE, porque Pedro Sánchez prometió la desjudicialización de la política... ¡Pues vaya coherencia!".