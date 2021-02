Almeida, sobre los cinco coches oficiales de Iglesias: "He pensado: no seas injusto, viene con la niñera"

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, ha relatado en el acto de campaña del PP en Barcelona que compartió tren con Pablo Iglesias de camino a la ciudad condal. Almeida ha asegurado que en la estación le esperaban cinco coches oficiales. "He pensado: no seas injusto, viene con la niñera. Cuando uno viene con la niñera necesita cinco coches oficiales. De la niñera, lo único que me fastidia es que no sea niñero. Es un micromachismo y contra ellos hay que combatir", ha dicho.