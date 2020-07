Tras casi cuatro meses de cierre, las discotecas y locales nocturnos abren este fin de semana. No faltará la música. Como no faltará el gel, la limpieza, tomarse la temperatura a la entrada y las normas. Los empresarios han rediseñado su espacio, han llenado sus locales de mensajes, de alertas para que pasar la noche en una discoteca sea seguro. También advierten de que no se puede deambular y que para ir a los aseos o pedir bebidas a la barra será obligatorio llevar la mascarilla. El sector necesitaba abrir y para eso se han estado preparando. Se dan charlas a los empleados para que nada falle y se apela a la responsabilidad de todos como apunta Dionisio Lara, presidente de “Madrid Noche”. Los locales grandes, esos que aúnan en el mismo espacio restaurante, bar y discoteca, tienen ventajas. La principal es que el límite de su aforo se amplía al 60%. También se permite a los grupos bailar en los reservados. Pero es cierto que el límite de aforo, a un 40 por ciento, ahoga aún a demasiados empresarios. Una limitación que supone abrir el local perdiendo dinero. En Madrid se calcula que sólo abrirá un 30 por ciento de los locales nocturnos. Queda mucho para perder el miedo y volver a la normalidad.