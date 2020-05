El Gobierno vuelve a llevar al Congreso la propuesta para una nueva prórroga del Estado de Alarma que le permitiría controlar el plan de desescalada. Sin embargo, desde la primera votación ha ido perdiendo apoyos y en esta ocasión son varios los partidos que amenazan con la abstención o votar no. El presidente del Gobierno ha llamado a Pablo Casado para conocer su postura. Tras una hora de conversación, Pedro Sánchez ha interpretado que no contará con el apoyo del PP. El Gobierno advierte a las fuerzas que no apoyen esta prórroga que serán responsables de "condenarnos al caos".