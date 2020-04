En pleno estado de alarma el curso escolar continúa. Entramos en la tercera evaluación con numerosas dudas. Aún desconocemos si los niños regresarán a las aulas o los criterios que se adoptarán para evaluarlos.



Todas esas preguntas tendrán hoy respuesta. La Conferencia Sectorial de Educación se reúne este miércoles con la ministra Isabel Celaá y con los consejeros de las comunidades autónomas tendrán muy presentes las propuestas del Consejo Escolar. La más relevante: que en España no se conceda el Aprobado General. Todo apunta a que esa será la decisión definitiva además, habrá que adaptar la evaluación de los alumnos a las circunstancias.



Algunas organizaciones han planteado la posibilidad de abrir los colegios en verano una propuesta que no parece que vaya a llegar a buen puerto. De ser así el curso escolar finalizará en junio. Con una más que probable tercera prórroga del Estado de Alarma en el horizonte, preocupan los menores sin recursos. Muchos escolares no tienen acceso a tecnologías para seguir las clases.