La diputada de Vox Rocío de Meer ha aprovechado su intervención en el Congreso de este martes para lanzar un dardo al feminismo. Lo ha hecho a cuenta de un tuit de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el que recogía una cita de Simone de Beauvoir que afirmaba que "no se nace mujer, sino que se llega a serlo".

"Ustedes, las feministas, no son mujeres. Y no lo digo yo, lo dice su propia ministra de Igualdad citando a Simone de Beauvoir, porque ustedes tienen que llegar a ser mujeres", ha dicho De Meer desde la tribuna del hemiciclo, a la que había subido para hablar del llamado 'invierno demográfico', el fomento de la natalidad y la protección de la familia.​