Aún no hemos entrado en él, pero el 2020 ya viene con recargo. En sólo cuestión de horas nuestro bolsillo tendrá que adaptarse a los nuevos precios. Donde más lo notaremos será en el transporte. Viajar en AVE nos costará un 1.1 % más, y el billete de cercanías, que desde 2015 no se había modificado, será un 1% más caro. Para contrarrestar, Renfe pretende poner en marcha en abril un AVE low cost en algunas de sus líneas con precios que rondarán entre los 10 y los 60 euros. También será más costoso viajar en coche, no sólo por el precio del carburante sino porque las autopistas de peaje no rescatadas suben un 0,84%. Quedando al margen las nueve rescatadas por el Gobierno.

En cambio para los que elijan el avión sepan que a partir de marzo sus tasas descenderán más del uno cuarenta por ciento.

Algunas entidades bancarias han anunciado también cambios de comisiones en el mantenimiento de la cuenta a partir del día 1.

A lo largo del 2020 la compra de una vivienda costará entre un 3 y un 4% más, mucho menos si lo comparamos con entre el 4 y el 6 que subirá el alquiler.

Pero no todo sube, aunque cueste creerlo, nuestra factura de gas se verá reducida, ya que bajará un 4% de media en enero. Y la luz se mantendrá sin cambios.

Un 2020 en el que además será la última oportunidad que tengamos hasta el próximo 31 de diciembre para canjear los más de mil seiscientos millones de euros que se calcula, quedan en pesetas.