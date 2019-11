Juan Carlos Quer: "Mi hija ha estado 500 días en un pozo diciendo no es no"

En los juzgados de Santiago de Compostela se ha vuelto a reunir este sábado el jurado popular del juicio a José Enrique Abuín, el Chicle, por el crimen de la joven Diana Quer. Hasta allí han llegado los abogados de ambas partes, así como el padre de Diana, Juan Carlos Quer, que ha declarado antes de acceder a las dependencias que su hija "ha estado 500 días en un pozo diciendo 'no es no' y todavía cuesta que se le haga justicia". "Me pregunto qué debe hacer una mujer en nuestro país para decir no", ha añadido.