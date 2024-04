El creador de Pawlord asegura que su idea ha inspirado a futuros juegos: "Me enorgullece que quieran hacer lo mismo"

Desde su anuncio, Palworld ha estado rodeado de polémica. Como así aseguraron muchos usuarios, el videojuego basado en capturar criaturas llamadas "pals" para poder avanzar en diferentes aventuras tenía diseños muy parecidos a los de Pokémon. Por ello, Nintendo llegó a tomar algunas medidas como la eliminación de productos.

Así, tras sufrir una perdida de seguidores, el CEO de la empresa desarrolladora del juego ha asegurado que otro estudio está "clonando" su idea. Como así ha explicado Takuro Mizobe, el máximo ejecutivo de Pocketpair, a través de su cuenta de X, habrían copiado su idea en China.

"¡Tencent está creando un juego muy parecido a Palworld ahora mismo!", ha asegurado en su perfil. De hecho, según el empresario, en China esto no es una novedad, por lo que muchas otras desarrolladoras harían contantemente juegos parecidos aunque con mayor presupuesto.

"El presupuesto ronda los 10 mil millones de yenes, 10 veces el de Palworld. El año que viene, se lanzará una gran cantidad de juegos de criar monstruos con la calidad de juegos como Genshin Impact", aseguraba en su tuit. Por ello, muchos han llegado a pensar que se trataba de una queja.

Sin embargo, lejos de ser una crítica, ha asegurado que se siente "orgulloso" de haber inspirado a otras empresas: "No creo que Tencent lo esté haciendo mal. Me enorgullece que otras empresas quieran hacer juegos como Palworld. Desde sus inicios, esta industria evoluciona cuando toman ideas de otros juegos. Me sorprende la cantidad de juegos de gran calidad que están apareciendo".