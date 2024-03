PlayStation propone un trepidante viaje al Japón feudal con 'Rise of the Ronin'

Sony acaba de lanzar una de sus grandes apuestas del año, Rise of the Ronin, una aventura de acción para PlayStation 5 que traslada a los jugadores a un realista Japón feudal, construido en torno a hechos y personajes históricos, en el que la acción ocupa un primerísimo plano.

Para los jugadores habituales, enseguida vienen a la mente otros títulos como Nioh, Ghost of Tsushima o incluso la saga Souls, pero Rise of the Ronin tiene su propia esencia. Para empezar, un sistema de combate mucho más afinado que la mayoría de sus referentes, pero también una dificultad mucho más accesible para todo tipo de usuarios.

Es más, gracias a su fantástica ambientación y su obvio mimo por los detalles históricos, en ocasiones recuerda más a un Assassin's Creed ambientado en el Japón del siglo XIX.

Nada más comenzar, el jugador se pone en la piel de dos personajes, dos hojas gemelas, dos hermanos que es posible personalizar hasta el más mínimo detalle con un completo editor que permite modificar rasgos tales como la profundidad de la frente o la altura de los pómulos.

Después, tras un prólogo en el que se eligen el estilo de combate y las armas preferidas, Rise of the Ronin abre sus puertas a un enorme mundo abierto por recorrer y descubrir, bellos parajes nipones en los que perderse durante horas.

Entre sus puntos fuertes, aparte de las citados duelos, en los que los contraataques adquiere una importancia a menudo vital, están la toma de decisiones y las relaciones con los personajes del juego, una parte social que puede dar lugar a interesantes recompensas para el jugador.

Algunos esperaban un juego mucho más explosivo, pero nadie podrá decir que Rise of the Ronin es un mal juego. Se trata de una aventura visualmente hermosa y jugablemente divertida que atrapa de manera irremediable gracias a su cuidadísimo desarrollo narrativo. Todo un viaje en el tiempo a una época apasionante de la Historia sin salir de casa.