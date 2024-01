Palworld, el llamado "Pokémon con pistolas", sigue dando que hablar. Y no solo porque siga superando récords y haya llegado a las 8 millones de ventas en solo 6 días, sino porque The Pokémon Company se ha pronunciado por primera vez sobre este juego de PC, Xbox One y Xbox Series.

Aunque el título tiene más similitudes con títulos de supervivencia como Rust o Ark, la mecánica de combate, captura y cría de monstruos es la que más sospechas de plagio está generando, especialmente por algunos de los diseños de estas criaturas, que muchos relacionan con pokémon.

Inicialmente, Nintendo aseguró que era consciente de la existencia de este juego de Pocket Pair, pero no iban a tomar medidas. Aunque sí comenzaron a denunciar vídeos de un mod que cambiaba los modelos por otros relacionados con su franquicia. Pero ahora, The Pokémon Company ha emitido un comunicado refiriéndose, sin nombrarlo, a Palworld.

"Hemos recibido muchas consultas sobre el juego de otra empresa que salió a la venta en enero de 2024. No hemos concedido ningún permiso para el uso de la propiedad intelectual o los activos de Pokémon en ese juego", aseguraron en su web oficial. "Tenemos la intención de investigar y tomar las medidas adecuadas para hacer frente a cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual relacionados con Pokémon".

"Seguiremos apreciando y cuidando a todos y cada uno de los pokémon y su mundo, y trabajaremos para unir al mundo a través de Pokémon en el futuro", concluyeron.

Anteriormente, Takuro Mizobe, CEO del estudio japonés Pocket Pair, insistió en el parecido de su juego con otras aventuras de supervivencia. "Hacemos nuestros juegos con mucha seriedad, y no tenemos la más mínima intención de infringir la propiedad intelectual de otras empresas", afirmó, en declaraciones a Automaton.