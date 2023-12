Un hombre exige 2 millones de dólares a Rockstar por, supuestamente, usar su imagen para un personaje del tráiler de 'GTA 6'

El pasado 5 de noviembre será un día recordado por muchos amantes de los videojuegos, pues se lanzó el primer tráiler de GTA 6, el esperado nuevo título de Rockstar Games que llegará más de una década después del anterior. Sin embargo, este día también es importante para otras personas como Lawrence Sullivan, un hombre que se ha visto reflejado en un personaje del juego y que, por ello, reclama una indemnización al estudio.

Conocido como el 'Joker de Florida', se hizo conocido en 2017 cuando fue detenido por las autoridades de Miami por, presuntamente, apuntar con una pistola a los coches que pasaban por la calle. Su foto policial se viralizó por sus tatuajes en la cara y su pelo verde chillón, por lo que se le apodó como el villano de Batman por su parecido con la versión de Jared Leto en Escuadrón suicida.

Lo cierto es que el tráiler estaba repleto de cinemáticas que mostraban locas escenas por Vice City, ciudad ficticia basada en Miami. Y, rápidamente, las redes sociales descubrieron que la mayoría de ellas estaban inspiradas en hechos reales.

Por ello, muchos fueron los que compararon un preso con la cara tatuada y el pelo morado que aparecía en el vídeo con el 'Joker de Florida', tras lo cual el propio Lawrence Sullivan se pronunció en su cuenta de TikTok que se acababa de crear específicamente para esto.

"GTA, tenemos que hablar o, si no, tenéis que darme uno o dos millones (de dólares)", dijo en su vídeo. "Rockstar Games, el 'Joker de Florida' no va a permitir esto, usaron mi imagen, usaron mi vida".

Rápidamente, se pronunció Roger Clark, actor que le puso la voz a Arthur Morgan, protagonista de Red Dead Redemption 2, juego creado también por Rockstar Games. "Tienen abogados, tío. Saben exactamente lo que pueden hacer y lo que no", avisó en su propio vídeo.

"Si yo fuera tú, usaría la notoriedad que acaban de darte a tu favor. Sácale partido de alguna manera. No vas a conseguir trabajo en The Home Depot (empresa de decoración) con esa cara", añadió. Aun así, después borró su publicación, quizá por las referencias al físico de Lawrence Sullivan.

Lo cierto es que la petición del 'Joker de Florida' podría no tener ningún futuro si la llevase frente a la Justicia, pues no salió adelante un caso similar en 2014. En aquel entonces, la actriz Lindsay Lohan demandó a Rockstar Games porque, según ella, un personaje de GTA 5 tenía su apariencia. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Nueva York desestimó la demanda dos años después y dictaminó que la compañía no usó su nombre, su foto ni su actuación.